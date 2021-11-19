Мхитарян зимой может перейти в клуб РПЛ

Будущее полузащитника Генриха Мхитаряна в «Роме» находится под вопросом.
Есть вероятность ухода 32-летнего футболиста в другую команду во время зимнего трансферного окна.
Римляне готовы продать игрока в случае поступления выгодного предложения. За ситуацией следят несколько клубов РПЛ.
- В текущем сезоне Мхитарян провел за «Рому» 15 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
- Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.
- Рыночная стоимость армянина – 15 миллионов евро.
Источник: Tuttomercatoweb