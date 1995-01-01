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    Мхитарян зимой может перейти в клуб РПЛ

    Будущее полузащитника Генриха Мхитаряна в «Роме» находится под вопросом.

    Есть вероятность ухода 32-летнего футболиста в другую команду во время зимнего трансферного окна.

    Римляне готовы продать игрока в случае поступления выгодного предложения. За ситуацией следят несколько клубов РПЛ.

    • В текущем сезоне Мхитарян провел за «Рому» 15 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
    • Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.
    • Рыночная стоимость армянина – 15 миллионов евро.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 00:54
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +54242

      portero 26 минут назад

      Да у него запросы, а играть то уже силёнок и нет, на эти деньги...

      1
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      Рейтинг: +166

      Вот оно чё Михалыч 42 минуты назад

      Лопырева ждет Мхитаряна

      0
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