Мхитарян зимой может перейти в клуб РПЛ

Будущее полузащитника Генриха Мхитаряна в «Роме» находится под вопросом.

Есть вероятность ухода 32-летнего футболиста в другую команду во время зимнего трансферного окна.

Римляне готовы продать игрока в случае поступления выгодного предложения. За ситуацией следят несколько клубов РПЛ.