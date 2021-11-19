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Мхитарян зимой может перейти в клуб РПЛ

19 ноября 2021, 07:32
17

Будущее полузащитника Генриха Мхитаряна в «Роме» находится под вопросом.

Есть вероятность ухода 32-летнего футболиста в другую команду во время зимнего трансферного окна.

Римляне готовы продать игрока в случае поступления выгодного предложения. За ситуацией следят несколько клубов РПЛ.

  • В текущем сезоне Мхитарян провел за «Рому» 15 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
  • Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.
  • Рыночная стоимость армянина – 15 миллионов евро.

Источник: Tuttomercatoweb
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Рома Мхитарян Генрих
Комментарии (17)
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portero
1637275397
Да у него запросы, а играть то уже силёнок и нет, на эти деньги...
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Томик
1637282270
А ведь совсем недавно заявлял, что "...в футболе не ради денег, иначе в РПЛ бы играл..."
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Ганнибал Лектор
1637289867
С приходом Клаудиньо, Зениту он не нужен
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Давид59
1637299007
Вариант Маркизио. Налетай! Подешевело!
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САДЫЧОК
1637302487
Мхитарян , может усилить лишь Рубин , остальным- он не нужен , даже Крыльям Советов , у них собрана молодая , относительно и крепкая команда....я , не говорю , тем более о Зените , Динамо , Локо и т.д.
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Andrew01
1637305217
Скорее всего в Краснодар перейдет, там диаспора поддержит...
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zigbert
1637305687
По меркам РПЛ игрок еще добротный. Но такие игроки едут к нам для того чтобы подзаработать.
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JTherry
1637305938
Мхитарян недоволен своим положением в Роме, а доволен ли им тренерский штаб..? если уйдет бесплатно, то, наверное, найдет место для продолжения карьеры, лет до 35 поиграет, возможно даже в РПЛ или АПЛ (армянской ПЛ)...
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Dr.Metal
1637318459
Да уж сразу бы написали, что в Зенит
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paracetamol
1637361310
Разве что в Урал или Химки. Зачем нам престарелый армян, своих хватает!
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