Отец Черышева – о планах «Валенсии» не продлевать контракт с Денисом: «Пока эта тема не поднимается»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, отреагировал на информацию, что его сын летом покинет испанский клуб.

«Никто ни с кем еще не разговаривал, контракт пока не обсуждался. Это я точно знаю.

«Валенсия» сейчас находится в таком состоянии, что каждый год выставляет на продажу своих лучших игроков. Посмотрим, что будет. Пока эта тема не поднимается, все начнется ближе к концу сезона», – сказал Черышев-старший.