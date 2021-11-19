Отец Черышева – о планах «Валенсии» не продлевать контракт с Денисом: «Пока эта тема не поднимается»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, отреагировал на информацию, что его сын летом покинет испанский клуб.
«Никто ни с кем еще не разговаривал, контракт пока не обсуждался. Это я точно знаю.
«Валенсия» сейчас находится в таком состоянии, что каждый год выставляет на продажу своих лучших игроков. Посмотрим, что будет. Пока эта тема не поднимается, все начнется ближе к концу сезона», – сказал Черышев-старший.
- Контракт россиянина с «Валенсией» истекает 30 июня 2022 года.
- С сентября Черышев восстанавливался после растяжения медиальной коллатеральной связки левого колена.
- В текущем сезоне он сделал 1 ассист в 5 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»