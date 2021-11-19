Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • На Промеса выдадут Европейский ордер на арест, если он не явится в суд и будет осужден. Россия вряд ли выдаст его Нидерландам

На Промеса выдадут Европейский ордер на арест, если он не явится в суд и будет осужден. Россия вряд ли выдаст его Нидерландам

19 ноября 2021, 09:16
57

Стали известны детали предстоящего суда по делу полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, которому предъявили обвинения в покушении на убийство и нанесении ножевых ранений двоюродному брату.

По информации Voetbal Primeur со ссылкой на De Telegraaf, если футболист пропустит заседание суда или будет присутствовать на нем по видеосвязи, то его не смогут незамедлительно арестовать в случае вынесения обвинительного приговора.

В таком случае Нидерланды могут запросить экстрадицию футболиста, но Россия вряд ли выдаст игрока, так как отношения между странами испортились после инцидента со сбитым самолетом Boeing 777 на территории Донецкой области в июле 2014 года.

Если Промес не явится на заседание суда, а ему вынесут обвинительный приговор, на голландца с большой долей вероятности выдадут Европейский ордер на арест. В таком случае Промеса смогут арестовать, как только он пересечет границу любого государства-члена Евросоюза.

  • Промесу грозит до 4 лет тюрьмы.
  • Преступление было совершено летом 2020 года в Нидерландах на частной вечеринке.
  • Пострадавший в результате ранений травмировал колено.

Источник: De Telegraaf
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (57)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Блямба
1637303638
Сноуден нашёлся,тоже.. Сдать его ,"а на вырученные деньги,по совету друзей.." купить Спартаку Мхитаряна и Бориску..
Ответить
Kollljan
1637310717
Зашкварился спартачок с этим Промесом.
Ответить
Вомбат
1637310985
Как бы отношения между странами ни испортились, Россия уголовников выдает. Это Нидерланды (и не только Нидерланды) не выдают наших беглые уголовники, те там считаются жертвами режима и получают политическое убежище. Бомбардир просто напечатал выжимку из голландской статьи, истинная цель которой была очередной раз обосрать Россию. А Промес - лишь средство. По его делу еще ничего не ясно. Как и год назад. Следствие не продвинулось ни на шаг.
Ответить
Snek
1637311269
Хах, теперь понятно почему он в Спартак вернулся. Я думаю он теперь до конца жизни проведёт в РФ.
Ответить
derrik2000
1637312856
Ну, ФСЁ. Купит себе дачку в Подмосковье, осядет там, женится на простой русской бабе и будет тихими подмосковными вечерами, хряпнув стаканчик-другой "самопляса", распевать с соседями под гармошку матерные русские частушки и ругать США и Евросоюз. ))))) Правда, в этом случае о выезде куда-либо как для участия в международных матчах, так и на зарубежные сборы придётся забыть, поскольку ему даже Казахстан будет заграницей.
Ответить
NewLife
1637313486
Когда нет серьезных тем, пишут всякую хрень: если бы да кабы))
Ответить
neveldomha
1637315683
А если в составе команды будет подозреваемый, да еще и разыскиваемый интерполом, как на это посмотрит УЕФА.
Ответить
Dr.Metal
1637318383
Что значит вряд ли выдадут? Преступник должен сидеть в тюрьме. Натворил у себя дома, пусть дома и отвечает
Ответить
paracetamol
1637331298
Убийце только в свинарнике и прятаться.
Ответить
Дедуктор
1637332539
Вот, вы говорите: свинарник-свинарник. Но со Свинарника выдачи нет. Так, что Промяс может быть уверен в перспективах. Похитить, конечно, могут попытаться еврогейские агенты . В этом плане Промясу нужно ... не щелкать. Ножичек с собой носить. Чтобы шугануть еврогейских, если что. Короче, крепись, Промяс. Заграница тебе не поможет. Но на Свинарник можешь положиться. Хотя ...
Ответить
Главные новости
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
2
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
3
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
3
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ВидеоФутболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды
12:49
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
13
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
10
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Все новости
Все новости
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
13
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
6
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
1
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
2
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
10
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
11
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
1
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
28
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
9
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
14
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
6
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
11
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
21
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+