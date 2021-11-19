На Промеса выдадут Европейский ордер на арест, если он не явится в суд и будет осужден. Россия вряд ли выдаст его Нидерландам

Стали известны детали предстоящего суда по делу полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, которому предъявили обвинения в покушении на убийство и нанесении ножевых ранений двоюродному брату.

По информации Voetbal Primeur со ссылкой на De Telegraaf, если футболист пропустит заседание суда или будет присутствовать на нем по видеосвязи, то его не смогут незамедлительно арестовать в случае вынесения обвинительного приговора.

В таком случае Нидерланды могут запросить экстрадицию футболиста, но Россия вряд ли выдаст игрока, так как отношения между странами испортились после инцидента со сбитым самолетом Boeing 777 на территории Донецкой области в июле 2014 года.

Если Промес не явится на заседание суда, а ему вынесут обвинительный приговор, на голландца с большой долей вероятности выдадут Европейский ордер на арест. В таком случае Промеса смогут арестовать, как только он пересечет границу любого государства-члена Евросоюза.