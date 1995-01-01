Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    На Промеса выдадут Европейский ордер на арест, если он не явится в суд и будет осужден. Россия вряд ли выдаст его Нидерландам

    Стали известны детали предстоящего суда по делу полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, которому предъявили обвинения в покушении на убийство и нанесении ножевых ранений двоюродному брату.

    По информации Voetbal Primeur со ссылкой на De Telegraaf, если футболист пропустит заседание суда или будет присутствовать на нем по видеосвязи, то его не смогут незамедлительно арестовать в случае вынесения обвинительного приговора.

    В таком случае Нидерланды могут запросить экстрадицию футболиста, но Россия вряд ли выдаст игрока, так как отношения между странами испортились после инцидента со сбитым самолетом Boeing 777 на территории Донецкой области в июле 2014 года.

    Если Промес не явится на заседание суда, а ему вынесут обвинительный приговор, на голландца с большой долей вероятности выдадут Европейский ордер на арест. В таком случае Промеса смогут арестовать, как только он пересечет границу любого государства-члена Евросоюза.

    • Промесу грозит до 4 лет тюрьмы.
    • Преступление было совершено летом 2020 года в Нидерландах на частной вечеринке.
    • Пострадавший в результате ранений травмировал колено.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: De Telegraaf

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:16
    Комментарии34
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1388

      ПалкоВводецъ 49 секунд назад

      Промяс прибежал в срамтак только, чтобы укрыться от правосудия, ну и заодно подзаработать шальных мазутных бабок. Как игрок он стал дупель пусто. гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11356

      NewLife 25 минут назад

      Когда нет серьезных тем, пишут всякую хрень: если бы да кабы))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2700

      Красногорск_Фан 25 минут назад

      Да зачем далеко ездить. У нас тоже можно присесть. Будет чифирить и слушать шансон, статья не позорная, может даже войти в авторитет. Вот скажем Авраам Ганнибал после ссылки в Сибирь какое потомство настрогал. У нас сидеть даже полезно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9596

      Fusballer > Красногорск_Фан 21 минуту назад

      А дальше по накатанной - в серию А.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22097

      bset 32 минуты назад

      Журналюхи обычную практику выдают за новость, которую активно обсуждают) Ну это просто гении)) Новость из разряда "Того-то арестуют, если суд признает его виновным". Только вместо "ареста" ордер на арест, потому что осужденный находится в другом государстве) Вот и вся новость)) С таким же успехом можно было написать "К Промесу приедет полиция, если он будет шуметь после 11 вечера")))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17479

      derrik2000 36 минут назад

      Ну, ФСЁ.
      Купит себе дачку в Подмосковье, осядет там, женится на простой русской бабе и будет тихими подмосковными вечерами, хряпнув стаканчик-другой "самопляса", распевать с соседями под гармошку матерные русские частушки и ругать США и Евросоюз. )))))
      Правда, в этом случае о выезде куда-либо как для участия в международных матчах, так и на зарубежные сборы придётся забыть, поскольку ему даже Казахстан будет заграницей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3648

      Snek 1 час назад

      Хах, теперь понятно почему он в Спартак вернулся. Я думаю он теперь до конца жизни проведёт в РФ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1661

      altezzik 1 час назад

      Стратегически лучше поехать самому и отсидеть до 4 лет и жить дальше свободным человеком. Или скрываться всю жизнь потом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10302

      Вомбат 1 час назад

      Как бы отношения между странами ни испортились, Россия уголовников выдает. Это Нидерланды (и не только Нидерланды) не выдают наших беглые уголовники, те там считаются жертвами режима и получают политическое убежище. Бомбардир просто напечатал выжимку из голландской статьи, истинная цель которой была очередной раз обосрать Россию. А Промес - лишь средство. По его делу еще ничего не ясно. Как и год назад. Следствие не продвинулось ни на шаг.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3648

      Snek > Вомбат 56 минут назад

      Особенно Ассанж, который кибертерроризмом занимается, был "жертвой" режима и его-то Россия выдала по первому звонку интерпола.
      Россия выдаёт тех, с кого взять нечего, кто бесполезен и ничего им не даст существенного. Промес - хороший игрок и может дать развитию юношеского спорта, так как играл на самом высшем уровне, его есть смысл оставить, а был бы какой-то Гогуа, его бы в товарняке в тот же день сплавили за ненадобностью.
      З.Ы. Как раз-таки Нидерланды не предоставляют политических убежищ. Убежище по факту можно получиться всего лишь в десятке стран со всего мира и Россия не то, чтобы в их числе, но ещё и близка к топу, ну топ-1 естественно США, два мордора делят эстафету лидерства в этом направлении и к ним со спины подтягивается мордорский зерг, тоже хочет в раздаче участвовать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3318

      Kollljan 1 час назад

      Зашкварился спартачок с этим Промесом.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9596

      Fusballer > Kollljan 20 минут назад

      Да. Одного уголовника сплавили, а вместо этого другого взяли, потенциального.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11385

      Cleaner 1 час назад

      Россия ОДНОЗНАЧНО выдаст его Голландии по решению Голландского суда. Статья то чисто уголовная. Не финансовая, не политическая. Забухал на вечеринке и начал от своей крутизны махать ножом! За такого уголовничка Россия НЕ ВПИШЕТСЯ.
      Промесу НЕ СОВЕТУЮ скрываться от суда. Иначе будет только хуже...

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91263
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68157
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru