Уткин: «Давно мечтаю об игре Украина – Россия. Футбол – миротворец»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин выразил надежду, что сборные России и Украины в скором времени проведут очный матч.

«Я не просто рад – я в восторге, что збiрна продолжает биться за чемпионат мира. Потому что я мечтаю об игре Украина – Россия. Давно. Футбол – миротворец.

Такой матч возможен только на большом турнире. Я надеюсь, что Россия и Украина пробьются – и встретятся», – написал Уткин в своем телеграм-канале.