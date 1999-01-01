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    Уткин: «Давно мечтаю об игре Украина – Россия. Футбол – миротворец»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин выразил надежду, что сборные России и Украины в скором времени проведут очный матч.

    «Я не просто рад – я в восторге, что збiрна продолжает биться за чемпионат мира. Потому что я мечтаю об игре Украина – Россия. Давно. Футбол – миротворец.

    Такой матч возможен только на большом турнире. Я надеюсь, что Россия и Украина пробьются – и встретятся», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Россияне и украинцы будут бороться за путевку на ЧМ-2022 в стыковых матчах.
    • Игры пройдут в марте следующего года.
    • УЕФА разведет Россию и Украину при жеребьевке.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +366

      Vitaga 22 минуты назад

      соглашусь со мнением Невского - какое тут миротворчество? даже во времена СССР - бойня фанатов Спартака и Динамо Киев была обычным делом. а теперь с обоюдной пропагандой вражды - будет новая Полтавская битва только без шведов

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      Рейтинг: +245

      SpartakMoskwa 48 минут назад

      Наши после матча перебьют этих мразей!!Лучше люди пусть в этой загнивающей стране которая на грани исчезновения сами себя перебьют с голоду чем нам руки морать об них

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      Рейтинг: +366

      Vitaga > SpartakMoskwa 20 минут назад

      ппц откуда столько ненависти? там такие же люди как у нас. хватит смотреть ящик и слушать бредни агитаторов типа соловьева. они вот мрази и конченные твари разжигают эту вражду.

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      Рейтинг: +11269

      DeStar > Vitaga 12 минут назад

      плюсую. Нормальные там люди, не хуже чем в рф уж точно.

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      Рейтинг: +190

      Nevskij 1 час назад

      Уткин живет в своем мире? С розовыми пони и прочей ванилью? Такая встреча сейчас закончится побоищем фанатов. Особенно если не на нейтральном поле.

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      Рейтинг: +4316

      Semenycch 1 час назад

      Уткин подонок и провокатор. на подобном матче может произойти массовое столкновение болельщиков с жертвами. Желаю, чтобы первой жертвой такого матча стал этот подонок!

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      Рейтинг: +24429

      slavutiq70 1 час назад

      насмешил . драки между фанатами это наверное и есть миротворческие операции по принуждению к миру...

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