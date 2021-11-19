Уткин: «Давно мечтаю об игре Украина – Россия. Футбол – миротворец»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин выразил надежду, что сборные России и Украины в скором времени проведут очный матч.
«Я не просто рад – я в восторге, что збiрна продолжает биться за чемпионат мира. Потому что я мечтаю об игре Украина – Россия. Давно. Футбол – миротворец.
Такой матч возможен только на большом турнире. Я надеюсь, что Россия и Украина пробьются – и встретятся», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- Россияне и украинцы будут бороться за путевку на ЧМ-2022 в стыковых матчах.
- Игры пройдут в марте следующего года.
- УЕФА разведет Россию и Украину при жеребьевке.
Источник: Телеграм-канал Василия Уткина