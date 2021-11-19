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  • Уткин: «Давно мечтаю об игре Украина – Россия. Футбол – миротворец»

Уткин: «Давно мечтаю об игре Украина – Россия. Футбол – миротворец»

19 ноября 2021, 00:20
24

Журналист и видеоблогер Василий Уткин выразил надежду, что сборные России и Украины в скором времени проведут очный матч.

«Я не просто рад – я в восторге, что збiрна продолжает биться за чемпионат мира. Потому что я мечтаю об игре Украина – Россия. Давно. Футбол – миротворец.

Такой матч возможен только на большом турнире. Я надеюсь, что Россия и Украина пробьются – и встретятся», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • Россияне и украинцы будут бороться за путевку на ЧМ-2022 в стыковых матчах.
  • Игры пройдут в марте следующего года.
  • УЕФА разведет Россию и Украину при жеребьевке.

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Россия Украина Уткин Василий
Комментарии (24)
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slavа0508
1637270730
насмешил . драки между фанатами это наверное и есть миротворческие операции по принуждению к миру...
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Nevskij
1637271201
Уткин живет в своем мире? С розовыми пони и прочей ванилью? Такая встреча сейчас закончится побоищем фанатов. Особенно если не на нейтральном поле.
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SpartakMoskwa
1637274065
Наши после матча перебьют этих мразей!!Лучше люди пусть в этой загнивающей стране которая на грани исчезновения сами себя перебьют с голоду чем нам руки морать об них
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Vitaga
1637275636
соглашусь со мнением Невского - какое тут миротворчество? даже во времена СССР - бойня фанатов Спартака и Динамо Киев была обычным делом. а теперь с обоюдной пропагандой вражды - будет новая Полтавская битва только без шведов
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portero
1637278276
Слишком много зомби с обеих сторон, верится с трудом что закончится добром... но чем чёрт не шутит...
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ab15488
1637287319
Уткин уже в маразме конкретном. Футбол - миротворец!??? Срач до матча на всех ресурсах, драки и оскорбления во время и еще больший срач после матча. Вот что такое современный футбол.
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alex1951
1637294354
Утя - путя.....а за каго болеть то будешь с жинкой?
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Миша13
1637296003
Пока малыш престарелый у власти мира на земле не будет. Скорей бы сдох.
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Bozigit
1637297164
Там скорее не футбол был бы. А противостояние болельщиков
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