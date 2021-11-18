Семин – о возвращении в «Локомотив»: «Если бы позвали, почему не согласиться?»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о стратегии клуба, а также не исключил свое возвращение в московскую команду.

– Вы верите, что в «Локомотиве» когда-нибудь будет спокойно?

– Спокойно – это тоже неправильно. Всегда должно быть напряжение. Но правильное. Не увольнений ждать, а чтобы все вместе напряженно работали и добивались успехов.

Я пока не могу понять, какое направление выбрал клуб. Если раньше акцент делался на том, чтобы больше было своих воспитанников, то сегодня, мне кажется, направление другое.

Мы должны воспитывать игроков из других стран. А получится их продать или нет? Это очень спорный вопрос. Направление развития так часто менять нельзя.

– Если бы после ухода Николича вас позвали в «Локомотив», согласились бы?

– А почему не согласиться? А Николич на международной арене не выиграл ни одного матча. Что будет дальше, я не могу сказать.

«Локомотив» не продлил контракт с Семиным в мае 2020 года.

После этого тренер успел поработать в «Ростове».

74-летний специалист возглавлял донскую команду с 4 августа по 25 сентября.

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