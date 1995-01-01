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    Семин – о возвращении в «Локомотив»: «Если бы позвали, почему не согласиться?»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о стратегии клуба, а также не исключил свое возвращение в московскую команду.

    – Вы верите, что в «Локомотиве» когда-нибудь будет спокойно?

    – Спокойно – это тоже неправильно. Всегда должно быть напряжение. Но правильное. Не увольнений ждать, а чтобы все вместе напряженно работали и добивались успехов.

    Я пока не могу понять, какое направление выбрал клуб. Если раньше акцент делался на том, чтобы больше было своих воспитанников, то сегодня, мне кажется, направление другое.

    Мы должны воспитывать игроков из других стран. А получится их продать или нет? Это очень спорный вопрос. Направление развития так часто менять нельзя.

    – Если бы после ухода Николича вас позвали в «Локомотив», согласились бы?

    – А почему не согласиться? А Николич на международной арене не выиграл ни одного матча. Что будет дальше, я не могу сказать.

    • «Локомотив» не продлил контракт с Семиным в мае 2020 года.
    • После этого тренер успел поработать в «Ростове».
    • 74-летний специалист возглавлял донскую команду с 4 августа по 25 сентября.

    Семин – о Карпине: «Очень сложный по характеру. Из таких вырастают хорошие тренеры»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Ответь по-братски»

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    Сегодня, 21:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +304

      zaichkin777@gmail.com 24 минуты назад

      Я худею! Науя тебе алкашу локо? Давай сразу в сборную!

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      Рейтинг: +4314

      Semenycch 24 минуты назад

      Не позовут.

      0
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      Рейтинг: +2390

      FRZZ 31 минуту назад

      Угомонись, Палыч, сколько можно работать, неужели нуждаешься в деньгах?

      0
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