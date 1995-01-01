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    Семин – о Карпине: «Очень сложный по характеру. Из таких вырастают хорошие тренеры»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине в интервью ютуб-каналу «Ответь по-братски».

    — Мы давно в очень хороших отношениях. Он еще был футболистом, а я — помощником у Садырина. Он был очень хорошим игроком. Очень сложным по характеру. Из таких ребят вырастают хорошие тренеры.

    — В чем была сложность его характера?

    — Во всем он имел свое мнение. Его нужно было убедить, прежде чем давать какое-нибудь задание.

    — Он пререкался с вами?

    — Я не это имею в виду. Он имел свое мнение, чтобы полностью себя реализовать. Говорил тренеру, как ему самому будет лучше. Или, наоборот, тренер его убеждал в преимуществе той или иной позиции.

    Это абсолютно нормальное взаимодействие между игроком и тренером. Общение всегда должно быть. Не совсем правильно работать без импровизации. Хотя, может быть, другие тренеры считают иначе — что пререкаться нельзя.

    — Он вам советовал что-то перед назначением в «Ростов»?

    — Мы с ним разговаривали на эту тему. Но он ничего не советовал. Разговаривали на футбольные темы. Хорошая была дружеская беседа.

    • Карпин возглавляет сборную с 23 июля.
    • Он не исключил уход из сборной России до стыковых матчей отбора ЧМ-2022.
    • Под его руководством россияне одержали 5 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11355

      NewLife 8 минут назад

      "Из таких ребят вырастают хорошие тренеры."
      Ю.П. забыл уточнить, сколько на это требуется времени, а сам постулат спорный.

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