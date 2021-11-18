Семин – о Карпине: «Очень сложный по характеру. Из таких вырастают хорошие тренеры»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине в интервью ютуб-каналу «Ответь по-братски».
— Мы давно в очень хороших отношениях. Он еще был футболистом, а я — помощником у Садырина. Он был очень хорошим игроком. Очень сложным по характеру. Из таких ребят вырастают хорошие тренеры.
— В чем была сложность его характера?
— Во всем он имел свое мнение. Его нужно было убедить, прежде чем давать какое-нибудь задание.
— Он пререкался с вами?
— Я не это имею в виду. Он имел свое мнение, чтобы полностью себя реализовать. Говорил тренеру, как ему самому будет лучше. Или, наоборот, тренер его убеждал в преимуществе той или иной позиции.
Это абсолютно нормальное взаимодействие между игроком и тренером. Общение всегда должно быть. Не совсем правильно работать без импровизации. Хотя, может быть, другие тренеры считают иначе — что пререкаться нельзя.
— Он вам советовал что-то перед назначением в «Ростов»?
— Мы с ним разговаривали на эту тему. Но он ничего не советовал. Разговаривали на футбольные темы. Хорошая была дружеская беседа.
- Карпин возглавляет сборную с 23 июля.
- Он не исключил уход из сборной России до стыковых матчей отбора ЧМ-2022.
- Под его руководством россияне одержали 5 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение.