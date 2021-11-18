Семин – о Карпине: «Очень сложный по характеру. Из таких вырастают хорошие тренеры»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине в интервью ютуб-каналу «Ответь по-братски».

— Мы давно в очень хороших отношениях. Он еще был футболистом, а я — помощником у Садырина. Он был очень хорошим игроком. Очень сложным по характеру. Из таких ребят вырастают хорошие тренеры.

— В чем была сложность его характера?

— Во всем он имел свое мнение. Его нужно было убедить, прежде чем давать какое-нибудь задание.

— Он пререкался с вами?

— Я не это имею в виду. Он имел свое мнение, чтобы полностью себя реализовать. Говорил тренеру, как ему самому будет лучше. Или, наоборот, тренер его убеждал в преимуществе той или иной позиции.

Это абсолютно нормальное взаимодействие между игроком и тренером. Общение всегда должно быть. Не совсем правильно работать без импровизации. Хотя, может быть, другие тренеры считают иначе — что пререкаться нельзя.

— Он вам советовал что-то перед назначением в «Ростов»?

— Мы с ним разговаривали на эту тему. Но он ничего не советовал. Разговаривали на футбольные темы. Хорошая была дружеская беседа.