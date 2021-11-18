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  • Семин – о Карпине: «Очень сложный по характеру. Из таких вырастают хорошие тренеры»

Семин – о Карпине: «Очень сложный по характеру. Из таких вырастают хорошие тренеры»

18 ноября 2021, 14:27
17

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине в интервью ютуб-каналу «Ответь по-братски».

— Мы давно в очень хороших отношениях. Он еще был футболистом, а я — помощником у Садырина. Он был очень хорошим игроком. Очень сложным по характеру. Из таких ребят вырастают хорошие тренеры.

— В чем была сложность его характера?

— Во всем он имел свое мнение. Его нужно было убедить, прежде чем давать какое-нибудь задание.

— Он пререкался с вами?

— Я не это имею в виду. Он имел свое мнение, чтобы полностью себя реализовать. Говорил тренеру, как ему самому будет лучше. Или, наоборот, тренер его убеждал в преимуществе той или иной позиции.

Это абсолютно нормальное взаимодействие между игроком и тренером. Общение всегда должно быть. Не совсем правильно работать без импровизации. Хотя, может быть, другие тренеры считают иначе — что пререкаться нельзя.

— Он вам советовал что-то перед назначением в «Ростов»?

— Мы с ним разговаривали на эту тему. Но он ничего не советовал. Разговаривали на футбольные темы. Хорошая была дружеская беседа.

  • Карпин возглавляет сборную с 23 июля.
  • Он не исключил уход из сборной России до стыковых матчей отбора ЧМ-2022.
  • Под его руководством россияне одержали 5 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Семин Юрий Карпин Валерий
Комментарии (17)
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NewLife
1637236010
"Из таких ребят вырастают хорошие тренеры." Ю.П. забыл уточнить, сколько на это требуется времени, а сам постулат спорный.
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BlackMurder
1637237139
Карпин , пока единственный кто хоть, что-то сделал, сменил все и вся, не трогайте его и дайте работать
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vladimir-7
1637238760
Уважаемый Юрий Павлович! Из коряги, полированный стол не получится никогда.
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ArReal
1637244132
Карпину 50 лет исполнилось - куда расти???)))
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житель СПб
1637257642
Юрий Павлович знает, что ему уже за пятьдесят?! Когда же он вырастет - к 70-ти?
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Fusballer
1637313427
В полтинник быть перспективным тренером это как св 30 быть перспективным футболистом. По идее 50 лет для тренера должно быть пиком карьеры. Хотя в принципе руководство сборной можно назвать карьерным пиком. А вот с достижениями всё гораздо сложнее. Но всё индивидуально. Есть и футболисты, которые раскрывались только после 30 или около того. Так и с тренерами может быть и такое возможно.
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