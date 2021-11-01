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    Экс-тренер Черникова – о хавбеке: «Видение поля от Макелеле, агрессия от Дешама, отбор Канте. Неуступчивый, как Денисов»

    Мхитар Давидян, бывший тренер полузащитника «Краснодара» Александра Черникова, высказался о сильных сторонах 21-летнего футболиста.

    «Видение поля от Макелеле, злоба и агрессия от Дешама и отбор Канте. Умение чисто отобрать мяч — редкость в современном футболе, а из российских игроков могу сравнить его разве что с Игорем Денисовым. Такой же неуступчивый.

    Для Саши не было авторитетов на поле. Все равно, кто против него играет. За эти качества его и вызвали в сборную», – сказал Давидян.

    • В текущем сезоне Черников забил 2 гола в 12 матчах.
    • Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2023 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1499

      Олег1204 26 минут назад

      Зад как у Карлоссона, сиськи как у Памелы Андерсон...

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