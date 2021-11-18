Экс-тренер Черникова – о хавбеке: «Видение поля от Макелеле, агрессия от Дешама, отбор Канте. Неуступчивый, как Денисов»

Мхитар Давидян, бывший тренер полузащитника «Краснодара» Александра Черникова, высказался о сильных сторонах 21-летнего футболиста.

«Видение поля от Макелеле, злоба и агрессия от Дешама и отбор Канте. Умение чисто отобрать мяч — редкость в современном футболе, а из российских игроков могу сравнить его разве что с Игорем Денисовым. Такой же неуступчивый.

Для Саши не было авторитетов на поле. Все равно, кто против него играет. За эти качества его и вызвали в сборную», – сказал Давидян.