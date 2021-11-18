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  • Экс-тренер Черникова – о хавбеке: «Видение поля от Макелеле, агрессия от Дешама, отбор Канте. Неуступчивый, как Денисов»

Экс-тренер Черникова – о хавбеке: «Видение поля от Макелеле, агрессия от Дешама, отбор Канте. Неуступчивый, как Денисов»

18 ноября 2021, 17:27
6

Мхитар Давидян, бывший тренер полузащитника «Краснодара» Александра Черникова, высказался о сильных сторонах 21-летнего футболиста.

«Видение поля от Макелеле, злоба и агрессия от Дешама и отбор Канте. Умение чисто отобрать мяч — редкость в современном футболе, а из российских игроков могу сравнить его разве что с Игорем Денисовым. Такой же неуступчивый.

Для Саши не было авторитетов на поле. Все равно, кто против него играет. За эти качества его и вызвали в сборную», – сказал Давидян.

  • В текущем сезоне Черников забил 2 гола в 12 матчах.
  • Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2023 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Черников Александр
Комментарии (6)
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Олег1204
1637246675
Зад как у Карлоссона, сиськи как у Памелы Андерсон...
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paracetamol
1637251645
И костолом как Ковтун!
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Ганнибал Лектор
1637252141
Даже у бутсы Клода Макелеле видение поля в разы лучше, чем у Черникова. Хоть бы думали, прежде чем дичь такую нести.
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Форвард 79
1637262323
Видение поля от Макелеле, злоба и агрессия от Дешама и отбор Канте Играет правда в РФПЛ и как то средненько
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portero
1637276396
Черников здоровый Бычара, но ещё надо много работать, есть возможность прогресса в Краснодаре.... Удачи парню!!!
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