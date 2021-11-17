Лапорта: «Не исключаю, что Месси и Иньеста вернутся в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возможном возвращении в команду форварда «ПСЖ» Лионеля Месси и полузащитника «Виссел Кобэ» Андреса Иньесты.

«Не исключаю. Это случилось с Дани Алвесом, который сказал, что возраст для него – просто число. Но также сделал максимум в вопросе контракта.

Лео и Андрес – великие игроки. Я не могу предсказывать будущее, но они еще играют. Никогда не знаешь, что случится в будущем», – сказал Лапорта.