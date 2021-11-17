Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лапорта: «Не исключаю, что Месси и Иньеста вернутся в «Барселону»

Лапорта: «Не исключаю, что Месси и Иньеста вернутся в «Барселону»

17 ноября 2021, 17:46
6

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возможном возвращении в команду форварда «ПСЖ» Лионеля Месси и полузащитника «Виссел Кобэ» Андреса Иньесты.

«Не исключаю. Это случилось с Дани Алвесом, который сказал, что возраст для него – просто число. Но также сделал максимум в вопросе контракта.

Лео и Андрес – великие игроки. Я не могу предсказывать будущее, но они еще играют. Никогда не знаешь, что случится в будущем», – сказал Лапорта.

  • Месси и Иньеста – воспитанники «Барсы».
  • Аргентинец играл за каталонский клуб с 2005 по 2021-й год.
  • Испанец выступал за «Барсу» с 2002 по 2018-й год.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Иньеста Андрес
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1637162836
тогда Рональдиньо надо тоже вернуть , надо приподнять парня, а то он спустил все деньги, вернее развели его...
Ответить
Hektor 84
1637169580
Иньеста может и. А вот гном верят ли. Ему бабла не мерено надо.
Ответить
Vitaga
1637170939
лапорта - это круче федуна. Барсу жаль
Ответить
Derzkiy1
1637180129
Иньеста конечно самый топ был…
Ответить
nelez
1637212735
Алвеса вернули , месси и Иньесту решили остались Пуйол , Рональдиньо и Эт'о. Пипец барсу не остановить.
Ответить
zigbert
1637238096
Игроки хорошие, только сейчас из них получится команда ветеранов.
Ответить
Главные новости
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
2
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ВидеоФутболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды
12:49
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
11
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
9
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
11
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
3
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Все новости
Все новости
Испанский журналист раскритиковал поступок Захаряна, ушедшего с игры «Сосьедада»
13:23
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
3
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Тренер «Малаги» после 0:4: «Судьи зафиксируют фол, если просто дотронуться до игрока «Реала»
Вчера, 21:53
1
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
Вчера, 21:04
1
Примера. «Реал» разгромил «Малагу» – 4:0
Вчера, 19:57
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
Вчера, 17:30
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
Вчера, 16:38
11
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
Вчера, 16:14
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
29 августа
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
29 августа
1
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
29 августа
1
Аленичев: «Приятно, что мой второй папа возглавил «Реал»
29 августа
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
29 августа
Стало известно, чем занимается победитель ЛЧ Глеб
28 августа
1
В «Сосьедаде» сказали, есть ли у Захаряна травма, из-за которой он не играл с «Реалом»
28 августа
2
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
28 августа
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
27 августа
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
27 августа
1
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
27 августа
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
27 августа
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
26 августа
Альварес, которого могут продать за 150 миллионов, пропустил тренировку «Атлетико»
26 августа
ВидеоМоуринью в шутку пригрозил журналисту: «Берегитесь!»
25 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+