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    Лапорта: «Не исключаю, что Месси и Иньеста вернутся в «Барселону»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возможном возвращении в команду форварда «ПСЖ» Лионеля Месси и полузащитника «Виссел Кобэ» Андреса Иньесты.

    «Не исключаю. Это случилось с Дани Алвесом, который сказал, что возраст для него – просто число. Но также сделал максимум в вопросе контракта.

    Лео и Андрес – великие игроки. Я не могу предсказывать будущее, но они еще играют. Никогда не знаешь, что случится в будущем», – сказал Лапорта.

    • Месси и Иньеста – воспитанники «Барсы».
    • Аргентинец играл за каталонский клуб с 2005 по 2021-й год.
    • Испанец выступал за «Барсу» с 2002 по 2018-й год.

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +54219

      portero 1 час назад

      тогда Рональдиньо надо тоже вернуть , надо приподнять парня, а то он спустил все деньги, вернее развели его...

      1
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      Рейтинг: -112

      СуперПАВ9 1 час назад

      Лапорта балабол и мошенник

      0
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