Лапорта: «Не исключаю, что Месси и Иньеста вернутся в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возможном возвращении в команду форварда «ПСЖ» Лионеля Месси и полузащитника «Виссел Кобэ» Андреса Иньесты.
«Не исключаю. Это случилось с Дани Алвесом, который сказал, что возраст для него – просто число. Но также сделал максимум в вопросе контракта.
Лео и Андрес – великие игроки. Я не могу предсказывать будущее, но они еще играют. Никогда не знаешь, что случится в будущем», – сказал Лапорта.
- Месси и Иньеста – воспитанники «Барсы».
- Аргентинец играл за каталонский клуб с 2005 по 2021-й год.
- Испанец выступал за «Барсу» с 2002 по 2018-й год.
Источник: Sport.es