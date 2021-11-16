Божович: «Играть в России прекрасно: находишься в зоне комфорта и получаешь большие деньги»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович объяснил, почему российские футболисты не хотят переходить в европейские клубы.

— Как вы считаете, есть ли российские футболисты, которые способны заиграть в Европе?

— Да, конечно. Есть множество российских игроков, которые способны заиграть в Европе. Но они сами не хотят уезжать из России и играть в Европе. Это вопрос уже к футболистам.

— В чем причина?

— Играть в футбол в России прекрасно: находишься в зоне комфорта, и, думаю, большие деньги здесь им платят. Это их удерживает.

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