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    Божович: «Играть в России прекрасно: находишься в зоне комфорта и получаешь большие деньги»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович объяснил, почему российские футболисты не хотят переходить в европейские клубы.

    — Как вы считаете, есть ли российские футболисты, которые способны заиграть в Европе?

    — Да, конечно. Есть множество российских игроков, которые способны заиграть в Европе. Но они сами не хотят уезжать из России и играть в Европе. Это вопрос уже к футболистам.

    — В чем причина?

    — Играть в футбол в России прекрасно: находишься в зоне комфорта, и, думаю, большие деньги здесь им платят. Это их удерживает.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2980

      Иван Петров 1986 8 минут назад

      Наш кормчий тоже думает, что в России всем хорошо живется, не только футболерам. Только не всем деньги большие платят.

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      Рейтинг: +8396

      Alekxei Z. 1 час назад

      Пока долб..ам от власти это в голову не придёт . всё останется как прежде.

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