El Nacional: «ПСЖ» может летом продать Неймара

Будущее нападающего Неймара в «ПСЖ» находится под вопросом.
По информации El Nacional, в парижском клубе не исключают продажу 29-летнего футболиста по окончании этого сезона.
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассматривает вариант с уходом бразильца и обновлением состава в целом.
Через посредников услуги Неймара уже предлагались «Барселоне» и клубам АПЛ. Сумма потенциальной сделки – 80 миллионов евро.
- В текущем сезоне форвард провел за «ПСЖ» 11 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Источник: El Nacional
Каталонская газета. Аудитория в твиттере - 172,3 тысячи подписчиков.