El Nacional: «ПСЖ» может летом продать Неймара

Будущее нападающего Неймара в «ПСЖ» находится под вопросом.

По информации El Nacional, в парижском клубе не исключают продажу 29-летнего футболиста по окончании этого сезона.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассматривает вариант с уходом бразильца и обновлением состава в целом.

Через посредников услуги Неймара уже предлагались «Барселоне» и клубам АПЛ. Сумма потенциальной сделки – 80 миллионов евро.