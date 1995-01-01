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    El Nacional: «ПСЖ» может летом продать Неймара

    Будущее нападающего Неймара в «ПСЖ» находится под вопросом.

    По информации El Nacional, в парижском клубе не исключают продажу 29-летнего футболиста по окончании этого сезона.

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассматривает вариант с уходом бразильца и обновлением состава в целом.

    Через посредников услуги Неймара уже предлагались «Барселоне» и клубам АПЛ. Сумма потенциальной сделки – 80 миллионов евро.

    • В текущем сезоне форвард провел за «ПСЖ» 11 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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    Источник: El Nacional

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