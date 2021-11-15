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El Nacional: «ПСЖ» может летом продать Неймара

15 ноября 2021, 20:54
3

Будущее нападающего Неймара в «ПСЖ» находится под вопросом.

По информации El Nacional, в парижском клубе не исключают продажу 29-летнего футболиста по окончании этого сезона.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассматривает вариант с уходом бразильца и обновлением состава в целом.

Через посредников услуги Неймара уже предлагались «Барселоне» и клубам АПЛ. Сумма потенциальной сделки – 80 миллионов евро.

  • В текущем сезоне форвард провел за «ПСЖ» 11 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: El Nacional

Каталонская газета. Аудитория в твиттере - 172,3 тысячи подписчиков.

Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар
Комментарии (3)
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zigbert
1637068615
Шумиха и страсти по поводу его ухода из Барселоны уже улеглись. Его возвращение в Барселону стало бы делом обыденным.
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