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    Алвес: «Вернулся в «Барселону», чтобы помочь клубу снова стать лучшим в мире»

    Защитник Дани Алвес прокомментировал свое возвращение в «Барселону».

    «Почти пять лет я боролся как сумасшедший, чтобы это произошло. Не думал, что будет так сложно вернуться и что это займет так много времени, но мои сердце и душа знали, что этот день настанет.

    Я возвращаюсь домой, откуда никуда не уходил. Я один из вас. Не знаю, как долго продлится эта мечта, но пусть она будет вечной!

    До скорой встречи в самом очаровательном для меня месте. Я буду работать с тем же энтузиазмом, что и в первый период карьеры здесь. Вернулся, чтобы помочь клубу снова стать лучшим в мире!» – написал 38-летний бразилец в инстаграме.

    • Алвес выступал за «Барсу» с 2008 по 2016 год.
    • Он забил 21 гол и сделал 100 ассистов в 391 матче.
    • В пятницу футболист заключил с каталонским клубом контракт до конца сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Дани Алвеса

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    Сегодня, 09:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8359

      Alekxei Z. 1 час назад

      Слабо собрать всех кому за 36 ?
      Пуйоля на поле верните , Иньесту.
      Чудить так чудить

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