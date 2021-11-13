Алвес: «Вернулся в «Барселону», чтобы помочь клубу снова стать лучшим в мире»

Защитник Дани Алвес прокомментировал свое возвращение в «Барселону».

«Почти пять лет я боролся как сумасшедший, чтобы это произошло. Не думал, что будет так сложно вернуться и что это займет так много времени, но мои сердце и душа знали, что этот день настанет.

Я возвращаюсь домой, откуда никуда не уходил. Я один из вас. Не знаю, как долго продлится эта мечта, но пусть она будет вечной!

До скорой встречи в самом очаровательном для меня месте. Я буду работать с тем же энтузиазмом, что и в первый период карьеры здесь. Вернулся, чтобы помочь клубу снова стать лучшим в мире!» – написал 38-летний бразилец в инстаграме.