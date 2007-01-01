Алвес: «Вернулся в «Барселону», чтобы помочь клубу снова стать лучшим в мире»

Слабо собрать всех кому за 36 ?
Пуйоля на поле верните , Иньесту.
Чудить так чудить
Защитник Дани Алвес прокомментировал свое возвращение в «Барселону».
«Почти пять лет я боролся как сумасшедший, чтобы это произошло. Не думал, что будет так сложно вернуться и что это займет так много времени, но мои сердце и душа знали, что этот день настанет.
Я возвращаюсь домой, откуда никуда не уходил. Я один из вас. Не знаю, как долго продлится эта мечта, но пусть она будет вечной!
До скорой встречи в самом очаровательном для меня месте. Я буду работать с тем же энтузиазмом, что и в первый период карьеры здесь. Вернулся, чтобы помочь клубу снова стать лучшим в мире!» – написал 38-летний бразилец в инстаграме.
- Алвес выступал за «Барсу» с 2008 по 2016 год.
- Он забил 21 гол и сделал 100 ассистов в 391 матче.
- В пятницу футболист заключил с каталонским клубом контракт до конца сезона.