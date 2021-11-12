Семак – о победе России над Кипром: «Рады за игроков «Зенита», которые на родном стадионе смогли забить и показать яркую игру»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу сборной России над Кипром в девятом туре отбора ЧМ-2022.

– Накануне сборная России разгромила Кипр со счетом 6:0. Александр Ерохин играл с капитанской повязкой и сделал дубль, Мостовой и Сутормин забили свои первые голы за сборную. Что чувствовали вчера, когда смотрели игру?

– Непростой первый тайм. Хорошо, что забили быстрый мяч, Саша Ерохин оказался в нужное время в нужном месте, а во втором тайме после второго мяча киприоты раскрылись, было много моментов и забитых голов.

Конечно, мы рады за наших игроков, которые на своем родном стадионе смогли отличиться и показать яркую результативную игру. Сейчас мы все ждем очень интересный и решающий матч со сборной Хорватии.