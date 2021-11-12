Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    Семак – о победе России над Кипром: «Рады за игроков «Зенита», которые на родном стадионе смогли забить и показать яркую игру»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу сборной России над Кипром в девятом туре отбора ЧМ-2022.

    – Накануне сборная России разгромила Кипр со счетом 6:0. Александр Ерохин играл с капитанской повязкой и сделал дубль, Мостовой и Сутормин забили свои первые голы за сборную. Что чувствовали вчера, когда смотрели игру?

    – Непростой первый тайм. Хорошо, что забили быстрый мяч, Саша Ерохин оказался в нужное время в нужном месте, а во втором тайме после второго мяча киприоты раскрылись, было много моментов и забитых голов.

    Конечно, мы рады за наших игроков, которые на своем родном стадионе смогли отличиться и показать яркую результативную игру. Сейчас мы все ждем очень интересный и решающий матч со сборной Хорватии.

    • Матч состоялся на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
    • Главный тренер российской сборной Валерий Карпин остался недоволен качеством газона на стадионе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1283

      ПалкоВводецъ 16 минут назад

      Нормально так зенитовцы отгрузили. 4 из 6 их будут. Отгружали прям как срамтаку, много. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -139

      СуперПАВ9 41 минуту назад

      А за других ты не рад?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Федотов - слизь 46 минут назад

      О чём ты, фуфел ? Игроки Зенита у Урала выиграть не в состоянии.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91140
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68115
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru