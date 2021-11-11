«Спартак»: «Переговоры о разрыве контракта с Виторией? Это не соответствует действительности»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о переговорах клуба с главным тренером Руем Виторией о расторжении контракта.

Сообщалось, что уже в ноябре агент португальца Махмуд Абубакар прилетит в Москву для переговоров о разрыве контракта.

«Эта информация не соответствует действительности», – сказал Зеленов.

Витория возглавляет «Спартак» с мая.

Стороны заключили соглашение на 2 года.

Команда идет на 9-м месте в РПЛ по итогам 14 туров.

В «Спартаке» отказались комментировать информацию о возможном расторжении контракта с Виторией