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    «Спартак»: «Переговоры о разрыве контракта с Виторией? Это не соответствует действительности»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о переговорах клуба с главным тренером Руем Виторией о расторжении контракта.

    Сообщалось, что уже в ноябре агент португальца Махмуд Абубакар прилетит в Москву для переговоров о разрыве контракта.

    «Эта информация не соответствует действительности», – сказал Зеленов.

    • Витория возглавляет «Спартак» с мая.
    • Стороны заключили соглашение на 2 года.
    • Команда идет на 9-м месте в РПЛ по итогам 14 туров.

    В «Спартаке» отказались комментировать информацию о возможном расторжении контракта с Виторией

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:25
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1224

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      В срамтаке переговоры не ведутся. Просто гонят ссаными тряпками. Стыдно за мазутный проект. Гыгыгы

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      Рейтинг: +2333

      Klaido > ПалкоВводецъ 1 час назад

      а что тут делают открытые 3.14дарасы? брысь на ветки своего гей-клуба...

      1
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      Рейтинг: +439

      alefreddy 1 час назад

      какой бы тренер не пришел в СМ с такими игроками ничего не выиграть.Нужно половину убрать и новых более сильных на их место приобрести

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      Рейтинг: +3564

      Кинстифа > alefreddy 1 час назад

      Большинство игроков с ру паспортом забили на футбол.. А те кто паспорта не имеют смотрят на них как на пример)))
      Поэтому и игра такая.. Молодежь что выпускают, еще голодная до побед и финансов. вот они и стараются

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