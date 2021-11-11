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  • «Спартак»: «Переговоры о разрыве контракта с Виторией? Это не соответствует действительности»

«Спартак»: «Переговоры о разрыве контракта с Виторией? Это не соответствует действительности»

11 ноября 2021, 14:25
6

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о переговорах клуба с главным тренером Руем Виторией о расторжении контракта.

Сообщалось, что уже в ноябре агент португальца Махмуд Абубакар прилетит в Москву для переговоров о разрыве контракта.

«Эта информация не соответствует действительности», – сказал Зеленов.

  • Витория возглавляет «Спартак» с мая.
  • Стороны заключили соглашение на 2 года.
  • Команда идет на 9-м месте в РПЛ по итогам 14 туров.

В «Спартаке» отказались комментировать информацию о возможном расторжении контракта с Виторией

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (6)
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alefreddy
1636630190
какой бы тренер не пришел в СМ с такими игроками ничего не выиграть.Нужно половину убрать и новых более сильных на их место приобрести
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eryabov1965
1636637192
Я считаю,если это действительно так и к игрокам никаких мер не применят,в ближайшее время Спартак так и не станет командой,хотя-бы топ РПЛ.А то,что Руй Витория не плохой тренер показали матчи,где он принимал правильные решения,особенно когда игроки старались играть.Видно,что игроки особо убиваться на поле не хотят с первых и до последних минут.
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BRO_football
1636637632
Правильно. Не нужно никаких переговоров. У Спартака всё хорошо. 16 место в таблице ещё не достигнуто.
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jek718875
1636641299
Что вы РУЯ хороните, он ещё всех переживёт
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derrik2000
1636643155
Расторгнут, значит, расторгнут. Не расторгнут - не расторгнут. Какая разница? Всё равно мы - наблюдатели.
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