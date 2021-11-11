Журналист Карпов: агент Витории прилетит в Москву для обсуждения расторжения контракта со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория, вероятно, покинет занимаемый пост до конца 2021 года.

По информации журналиста Ивана Карпова, уже в ноябре ожидается приезд в Москву агента португальского специалиста Махмуда Абубакара.

Представитель тренера прибудет для обсуждения условий расторжения контракта между его клиентом и российским клубом.