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    Журналист Карпов: агент Витории прилетит в Москву для обсуждения расторжения контракта со «Спартаком»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория, вероятно, покинет занимаемый пост до конца 2021 года.

    По информации журналиста Ивана Карпова, уже в ноябре ожидается приезд в Москву агента португальского специалиста Махмуда Абубакара.

    Представитель тренера прибудет для обсуждения условий расторжения контракта между его клиентом и российским клубом.

    • Витория возглавляет «Спартак» с мая.
    • Стороны заключили соглашение на 2 года.
    • Команда идет на 9-м месте в РПЛ по итогам 14 туров.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии7
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      Рейтинг: +22585

      vladimir-7 15 минут назад

      Черчесов Федуну: "Лёня, вылетаю с альпийских лугов, до встречи на
      тушинском поле. Цууулууууююю, Стасик-мордасик!"

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      Рейтинг: +1210

      ПалкоВводецъ 20 минут назад

      И этого погнали ссаными тряпками. Каждый пришедший тренер в Сррамтак деградирует и становится физруком. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +22585

      vladimir-7 > ПалкоВводецъ 12 минут назад

      ...физруком с обоср...(испачканным) авторитетом.

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      Рейтинг: +3421

      raritet 24 минуты назад

      Я не успеваю привыкнуть к лицам тренеров Спартака. Да ладно уж до набившего оскомину: Дайте поработать с командой..", дайте хотя бы мне привыкнуть к тренеру, запомнить благородные черты его лица...

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      Рейтинг: +3598

      Бомбардиръ 49 минут назад

      А что Руй решил сразу бежать, чтобы не получить пинок под зад?)

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      Рейтинг: +5571

      Добрый Бобер 52 минуты назад

      УРА!!!

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      Рейтинг: +22585

      vladimir-7 53 минуты назад

      Руй: компенсация на стол и я согласен улететь на отдых.

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