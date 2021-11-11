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  • Журналист Карпов: агент Витории прилетит в Москву для обсуждения расторжения контракта со «Спартаком»

Журналист Карпов: агент Витории прилетит в Москву для обсуждения расторжения контракта со «Спартаком»

11 ноября 2021, 11:57
24

Главный тренер «Спартака» Руй Витория, вероятно, покинет занимаемый пост до конца 2021 года.

По информации журналиста Ивана Карпова, уже в ноябре ожидается приезд в Москву агента португальского специалиста Махмуда Абубакара.

Представитель тренера прибудет для обсуждения условий расторжения контракта между его клиентом и российским клубом.

  • Витория возглавляет «Спартак» с мая.
  • Стороны заключили соглашение на 2 года.
  • Команда идет на 9-м месте в РПЛ по итогам 14 туров.

Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (24)
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vladimir-7
1636621368
Руй: компенсация на стол и я согласен улететь на отдых.
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vladimir-7
1636623613
Черчесов Федуну: "Лёня, вылетаю с альпийских лугов, до встречи на тушинском поле. Цууулууууююю, Стасик-мордасик!"
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Форвард 79
1636625042
Агента не пускать, компенсацию не давать. Уволить по несоблюдению контракта Результата нет, значит не доработал!
Ответить
SpartakMoskwa
1636626199
Черевченко назначать
Ответить
jek718875
1636626815
Давайте ВОЛОДЬКУ БЫСТРОВА, он им покажет кузькину мать
Ответить
Из Твери Леха
1636628174
и зачем клоуна уволили, который поросям 2-ое место принес?)
Ответить
neveldomha
1636628293
У свинок все по плану.
Ответить
serppion
1636630070
А что слышно про отставку семейки федуна?
Ответить
Кинстифа
1636630881
После того, как они мощно выступили на предсезонке, уже понимал, что он ненадолго... Уже третий тренер на моей памяти, который на предсезонке побеждал всех и вся, а в официалах начинал неудачно, и потом всё....(((
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alefreddy
1636631173
какой бы тренер не пришел в СМ с такими игроками ничего не выиграть.Нужно половину убрать и новых более сильных на их место приобрести
Ответить
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