TyC Sports: «Бока Хуниорс» требует у «Динамо» 15 миллионов за колумбийского вингера Вилью

«Динамо» хочет купить флангового нападающего «Боки Хуниорс» Себастьяна Вилью.
По информации TyC Sports, московский клуб сделал запрос по трансферу 25-летнего колумбийца. «Бока Хуниорс» готова продать игрока за 15 миллионов евро, что не устраивает «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Динамо» перебило предложение «Брюгге» по Вилье в размере 6 миллионов евро.
- Вилья выступает за «Бока Хуниорс» с 2018 года.
- В 99 матчах он забил 16 голов и сделал 14 ассистов.
- Рыночная стоимость колумбийца – 5,5 миллиона евро.
Источник: Marca