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  • TyC Sports: «Бока Хуниорс» требует у «Динамо» 15 миллионов за колумбийского вингера Вилью

TyC Sports: «Бока Хуниорс» требует у «Динамо» 15 миллионов за колумбийского вингера Вилью

10 ноября 2021, 17:35
4

«Динамо» хочет купить флангового нападающего «Боки Хуниорс» Себастьяна Вилью.

По информации TyC Sports, московский клуб сделал запрос по трансферу 25-летнего колумбийца. «Бока Хуниорс» готова продать игрока за 15 миллионов евро, что не устраивает «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Динамо» перебило предложение «Брюгге» по Вилье в размере 6 миллионов евро.

  • Вилья выступает за «Бока Хуниорс» с 2018 года.
  • В 99 матчах он забил 16 голов и сделал 14 ассистов.
  • Рыночная стоимость колумбийца – 5,5 миллиона евро.

Источник: Marca
Россия. Премьер-лига Бока Хуниорс Динамо Вилья Себастьян
Комментарии (4)
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Fusballer
1636554993
Охренели совсем. Хотя и наши клубы сами виноваты - нефиг переплачивать.
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серега кашин
1636555497
наше дурочье возьмет и заплатит
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Soccerdealer63
1636556501
Как же надоела эта ****** ВОИНСТВЕННАЯ лексика! Что значит "...требует у «Динамо» 15 миллионов..."?!))) Ну... просто и страна и клуб Динамо в окружении врагов!))) И все чего-то от нас, стественно несправедливо, хотят и ТРЕБУЮТ!))) Это Динамо ХОЧЕТ ВИЛЬЮ! Они спросили сколько стоит и им ответили - ПЯТНАХУ! И, если Динмо не договорится о другом, ПРИДЁТСЯ ПЛАТИТЬ И ЕЩЁ И БЛАГОДАРИТЬ))) Рынок, мать вашу...)))
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portero
1636561689
Индеец значит непротив переехать в РПЛ.... успешного торга.
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