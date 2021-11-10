TyC Sports: «Бока Хуниорс» требует у «Динамо» 15 миллионов за колумбийского вингера Вилью

«Динамо» хочет купить флангового нападающего «Боки Хуниорс» Себастьяна Вилью.

По информации TyC Sports, московский клуб сделал запрос по трансферу 25-летнего колумбийца. «Бока Хуниорс» готова продать игрока за 15 миллионов евро, что не устраивает «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Динамо» перебило предложение «Брюгге» по Вилье в размере 6 миллионов евро.