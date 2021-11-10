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    TyC Sports: «Бока Хуниорс» требует у «Динамо» 15 миллионов за колумбийского вингера Вилью

    «Динамо» хочет купить флангового нападающего «Боки Хуниорс» Себастьяна Вилью.

    По информации TyC Sports, московский клуб сделал запрос по трансферу 25-летнего колумбийца. «Бока Хуниорс» готова продать игрока за 15 миллионов евро, что не устраивает «Динамо».

    Ранее сообщалось, что «Динамо» перебило предложение «Брюгге» по Вилье в размере 6 миллионов евро.

    • Вилья выступает за «Бока Хуниорс» с 2018 года.
    • В 99 матчах он забил 16 голов и сделал 14 ассистов.
    • Рыночная стоимость колумбийца – 5,5 миллиона евро.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 17:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +336

      Soccerdealer63 58 минут назад

      Как же надоела эта ****** ВОИНСТВЕННАЯ лексика!
      Что значит "...требует у «Динамо» 15 миллионов..."?!)))
      Ну... просто и страна и клуб Динамо в окружении врагов!))) И все чего-то от нас, стественно несправедливо, хотят и ТРЕБУЮТ!)))
      Это Динамо ХОЧЕТ ВИЛЬЮ! Они спросили сколько стоит и им ответили - ПЯТНАХУ!
      И, если Динмо не договорится о другом, ПРИДЁТСЯ ПЛАТИТЬ И ЕЩЁ И БЛАГОДАРИТЬ))) Рынок, мать вашу...)))

      0
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      Рейтинг: +6588

      серега кашин 1 час назад

      наше дурочье возьмет и заплатит

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      Рейтинг: +3739

      neim > серега кашин 54 минуты назад

      Ну ваше может и заплатит. А у нашего, думаю, хватит трезвого ума и здравой памяти и дальше настаивать на своём предложении. Ну может с небольшим торгом.

      1
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      Рейтинг: +9192

      Fusballer 1 час назад

      Охренели совсем. Хотя и наши клубы сами виноваты - нефиг переплачивать.

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