TyC Sports: «Бока Хуниорс» требует у «Динамо» 15 миллионов за колумбийского вингера Вилью

Как же надоела эта ****** ВОИНСТВЕННАЯ лексика!
Что значит "...требует у «Динамо» 15 миллионов..."?!)))
Ну... просто и страна и клуб Динамо в окружении врагов!))) И все чего-то от нас, стественно несправедливо, хотят и ТРЕБУЮТ!)))
Это Динамо ХОЧЕТ ВИЛЬЮ! Они спросили сколько стоит и им ответили - ПЯТНАХУ!
И, если Динмо не договорится о другом, ПРИДЁТСЯ ПЛАТИТЬ И ЕЩЁ И БЛАГОДАРИТЬ))) Рынок, мать вашу...)))
«Динамо» хочет купить флангового нападающего «Боки Хуниорс» Себастьяна Вилью.
По информации TyC Sports, московский клуб сделал запрос по трансферу 25-летнего колумбийца. «Бока Хуниорс» готова продать игрока за 15 миллионов евро, что не устраивает «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Динамо» перебило предложение «Брюгге» по Вилье в размере 6 миллионов евро.
- Вилья выступает за «Бока Хуниорс» с 2018 года.
- В 99 матчах он забил 16 голов и сделал 14 ассистов.
- Рыночная стоимость колумбийца – 5,5 миллиона евро.