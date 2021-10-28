TNT Sports: «Динамо» перебило предложение «Брюгге» по колумбийскому вингеру Вилье

Фланговый нападающий «Бока Хуниорс» Себастьян Вилья привлек внимание двух европейских клубов.
По информации TNT Sports Argentina, купить 25-летнего вингера хотят московское «Динамо» и «Брюгге».
Бельгийский клуб готов заплатить за игрока 6 миллионов евро, однако россияне уже перебили это предложение.
- Вилья выступает за «Бока Хуниорс» с 2018 года.
- В 97 матчах он забил 15 голов и сделал 14 ассистов.
- Рыночная стоимость колумбийца – 5,5 миллиона евро.
Источник: TNT Sports Argentina
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