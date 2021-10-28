TNT Sports: «Динамо» перебило предложение «Брюгге» по колумбийскому вингеру Вилье

Фланговый нападающий «Бока Хуниорс» Себастьян Вилья привлек внимание двух европейских клубов.

По информации TNT Sports Argentina, купить 25-летнего вингера хотят московское «Динамо» и «Брюгге».

Бельгийский клуб готов заплатить за игрока 6 миллионов евро, однако россияне уже перебили это предложение.