Хендрикс не сыграет с «Краснодаром». Он вернется в общую группу «Спартака» в конце ноября

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс не поможет команде в матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром», который состоится 20 ноября, сообщает Metaratings.
26-летний голландец восстанавливается по индивидуальной программе после воспаления ахиллова сухожилия. Он вернется в общую группу «Спартака» в конце ноября.
- В текущем сезоне Хендрикс провел 9 матчей, результативными действиями не отличался.
- Хавбек выступает за «Спартак» с 16 января 2021 года.
- Столичный клуб идет на 9-м месте в РПЛ.
Источник: Metaratings