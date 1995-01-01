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    Хендрикс не сыграет с «Краснодаром». Он вернется в общую группу «Спартака» в конце ноября

    Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс не поможет команде в матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром», который состоится 20 ноября, сообщает Metaratings.

    26-летний голландец восстанавливается по индивидуальной программе после воспаления ахиллова сухожилия. Он вернется в общую группу «Спартака» в конце ноября.

    • В текущем сезоне Хендрикс провел 9 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Хавбек выступает за «Спартак» с 16 января 2021 года.
    • Столичный клуб идет на 9-м месте в РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2318

      Klaido 29 минут назад

      уж больно стал походить травмами на Кокорина...так ли он нужен?...

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