Хендрикс не сыграет с «Краснодаром». Он вернется в общую группу «Спартака» в конце ноября

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс не поможет команде в матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром», который состоится 20 ноября, сообщает Metaratings.

26-летний голландец восстанавливается по индивидуальной программе после воспаления ахиллова сухожилия. Он вернется в общую группу «Спартака» в конце ноября.