Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    Джикия и Жемалетдинов пропустили тренировку сборной России из-за травм

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии травмированных Георгия Джикии и Рифата Жемалетдинова.

    «Жемалетдинов и Джикия сегодня не тренировались. У Джикии небольшое перенапряжение подколенного сухожилия. Надеемся, завтра всe будет нормально.

    Рифат приехал с болевым ощущением в икроножной мышце, пока решили не рисковать. Завтра проведeм обследование. Всe будет понятно», – сказал Карпин.

    • 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
    • 14 ноября национальная команда встретится на выезде с Хорватией.
    • За 2 тура до завершения отбора ЧМ-2022 Россия лидирует в группе с 2-очковым преимуществом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:57
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      Demgel 23 минуты назад

      Да что за напасть. Россия вообще выйдет на поле в ноябре?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91018
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68090
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru