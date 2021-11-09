Джикия и Жемалетдинов пропустили тренировку сборной России из-за травм

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии травмированных Георгия Джикии и Рифата Жемалетдинова.

«Жемалетдинов и Джикия сегодня не тренировались. У Джикии небольшое перенапряжение подколенного сухожилия. Надеемся, завтра всe будет нормально.

Рифат приехал с болевым ощущением в икроножной мышце, пока решили не рисковать. Завтра проведeм обследование. Всe будет понятно», – сказал Карпин.