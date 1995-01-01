Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Руководство «Нижнего Новгорода» выразило доверие Кержакову, несмотря на четыре поражения подряд

    Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов дал понять, что вариант с отставкой главного тренера команды Александра Кержакова пока не рассматривается.

    «К Кержакову полное доверие, и в начале сезона наша команда не хватала звезд с неба, не говорили, что займем место в верхней части турнирной таблицы.

    Понятно, что наша основная задача – достойно представлять Нижний Новгород и закрепиться в Премьер-лиге.

    Сейчас команда переживает череду неудач, но я думаю, что мы выберемся из этой ситуации, я верю в команду, в тренерский штаб и Александра Анатольевича [Кержакова], все будет хорошо.

    Просим болельщиков поддерживать наших ребят и в сложные времена, вместе все преодолеем», – сказал Измайлов.

    • Кержаков возглавляет «Нижний Новгород» с середины июня.
    • У команды серия из 4 поражений подряд.
    • Они опустились на 13-е место в РПЛ (зона переходных матчей).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:24
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4523

      AtticusFinch 47 минут назад

      Да они ему руки должны целовать...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90978
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68082
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru