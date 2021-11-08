Руководство «Нижнего Новгорода» выразило доверие Кержакову, несмотря на четыре поражения подряд

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов дал понять, что вариант с отставкой главного тренера команды Александра Кержакова пока не рассматривается.

«К Кержакову полное доверие, и в начале сезона наша команда не хватала звезд с неба, не говорили, что займем место в верхней части турнирной таблицы.

Понятно, что наша основная задача – достойно представлять Нижний Новгород и закрепиться в Премьер-лиге.

Сейчас команда переживает череду неудач, но я думаю, что мы выберемся из этой ситуации, я верю в команду, в тренерский штаб и Александра Анатольевича [Кержакова], все будет хорошо.

Просим болельщиков поддерживать наших ребят и в сложные времена, вместе все преодолеем», – сказал Измайлов.