Руководство «Нижнего Новгорода» выразило доверие Кержакову, несмотря на четыре поражения подряд

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов дал понять, что вариант с отставкой главного тренера команды Александра Кержакова пока не рассматривается.
«К Кержакову полное доверие, и в начале сезона наша команда не хватала звезд с неба, не говорили, что займем место в верхней части турнирной таблицы.
Понятно, что наша основная задача – достойно представлять Нижний Новгород и закрепиться в Премьер-лиге.
Сейчас команда переживает череду неудач, но я думаю, что мы выберемся из этой ситуации, я верю в команду, в тренерский штаб и Александра Анатольевича [Кержакова], все будет хорошо.
Просим болельщиков поддерживать наших ребят и в сложные времена, вместе все преодолеем», – сказал Измайлов.
- Кержаков возглавляет «Нижний Новгород» с середины июня.
- У команды серия из 4 поражений подряд.
- Они опустились на 13-е место в РПЛ (зона переходных матчей).
Источник: ТАСС