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    Директор РФС Лексаков: «Если Клопп возглавит «Уфу» и станет чемпионом, тогда мы скажем, что он – великий тренер»

    Спортивный директор РФС Андрей Лексаков дал понять, что главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа нельзя считать великим. Он предложил немцу возглавить клуб РПЛ.

    «Мы всегда проводим такие примеры. На нас будут злиться и ехидно смотреть, но я всегда говорю, давайте пригласим Клоппа и дадим ему место Алексея Стукалова в «Уфе». Не будет Садио Мане, Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино, Диогу Жоты. Будут Вячеслав Кротов, Гамид Агаларов и кто там еще? Ну пусть поработает. Пусть займет первое место. Тогда мы скажем, что Клопп – великий тренер.

    Я никого не хочу обидеть, просто мы говорим об уровне восприятия. Если Кротов будет стремиться играть, как Салах, мы будем только рады. А Агаларов не остановится и будет забивать по 30 голов, то скажем, что получили нападающего на долгие годы. Если пригласим лучшего тренера в условную «Уфу», то он никогда не станет чемпионом», – считает Лексаков.

    • Клопп выигрывал Лигу чемпионов и АПЛ.
    • В «Ливерпуле» он работает с 2015 года.
    • «Уфа» занимает в РПЛ 12-е место.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10877

      Cleaner 18 минут назад

      Спортивный директор РФС Андрей Лексаков с головой не дружит...(

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      Рейтинг: +7237

      mihail200606 26 минут назад

      Че он несёт.. Клопп велик, а великим необязательно спускаться до Уфы, чтобы кому то что-то ещё раз доказать.

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      Рейтинг: +193

      Sancool 35 минут назад

      Каждый на своем месте, и это нужно понимать. Клопп не разу стал тренером Ливерпуля, и доказывает не первый год что он великий тренер! Я бы к примеру с удовольствием посмотрел на то как Бердыев возглавит топовый Европейский клуб ( в моих фантазиях), ибо он из любого средника сделает конфетку)

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