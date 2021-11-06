Директор РФС Лексаков: «Если Клопп возглавит «Уфу» и станет чемпионом, тогда мы скажем, что он – великий тренер»

Спортивный директор РФС Андрей Лексаков дал понять, что главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа нельзя считать великим. Он предложил немцу возглавить клуб РПЛ.

«Мы всегда проводим такие примеры. На нас будут злиться и ехидно смотреть, но я всегда говорю, давайте пригласим Клоппа и дадим ему место Алексея Стукалова в «Уфе». Не будет Садио Мане, Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино, Диогу Жоты. Будут Вячеслав Кротов, Гамид Агаларов и кто там еще? Ну пусть поработает. Пусть займет первое место. Тогда мы скажем, что Клопп – великий тренер.

Я никого не хочу обидеть, просто мы говорим об уровне восприятия. Если Кротов будет стремиться играть, как Салах, мы будем только рады. А Агаларов не остановится и будет забивать по 30 голов, то скажем, что получили нападающего на долгие годы. Если пригласим лучшего тренера в условную «Уфу», то он никогда не станет чемпионом», – считает Лексаков.