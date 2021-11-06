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  • Директор РФС Лексаков: «Если Клопп возглавит «Уфу» и станет чемпионом, тогда мы скажем, что он – великий тренер»

Директор РФС Лексаков: «Если Клопп возглавит «Уфу» и станет чемпионом, тогда мы скажем, что он – великий тренер»

6 ноября 2021, 19:13
25

Спортивный директор РФС Андрей Лексаков дал понять, что главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа нельзя считать великим. Он предложил немцу возглавить клуб РПЛ.

«Мы всегда проводим такие примеры. На нас будут злиться и ехидно смотреть, но я всегда говорю, давайте пригласим Клоппа и дадим ему место Алексея Стукалова в «Уфе». Не будет Садио Мане, Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино, Диогу Жоты. Будут Вячеслав Кротов, Гамид Агаларов и кто там еще? Ну пусть поработает. Пусть займет первое место. Тогда мы скажем, что Клопп – великий тренер.

Я никого не хочу обидеть, просто мы говорим об уровне восприятия. Если Кротов будет стремиться играть, как Салах, мы будем только рады. А Агаларов не остановится и будет забивать по 30 голов, то скажем, что получили нападающего на долгие годы. Если пригласим лучшего тренера в условную «Уфу», то он никогда не станет чемпионом», – считает Лексаков.

  • Клопп выигрывал Лигу чемпионов и АПЛ.
  • В «Ливерпуле» он работает с 2015 года.
  • «Уфа» занимает в РПЛ 12-е место.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Ливерпуль Уфа Клопп Юрген
Комментарии (25)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Sancool
1636215711
Каждый на своем месте, и это нужно понимать. Клопп не разу стал тренером Ливерпуля, и доказывает не первый год что он великий тренер! Я бы к примеру с удовольствием посмотрел на то как Бердыев возглавит топовый Европейский клуб ( в моих фантазиях), ибо он из любого средника сделает конфетку)
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Блямба
1636218110
Хоть Лексаков,хоть Крузаков.. да хоть Майбахов.. Какую фамилию не возьми,всё равно лучше подойдёт Жигулёв. Дураку.
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Красногорск_Фан
1636218922
И это речь человека поставленного ПРОПАГАНДИРОВАТЬ отечественный футбол. Тьфу! Хуже ЛГБТ!! вместо того чтобы говорить о своих сильных сторонах давайте склеим лапки и купим билеты на ливер.
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Fusballer
1636219433
А про Семака так можно сказать?
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Добрый Бобер
1636219494
Ну по немцам, так по немцам. Да, я знаю, что он сейчас не может, к величайшему моему сожалению, но первый, кто пришёл в голову... А ДАВАЙТЕ ПОСАДИМ ШУМАХЕРА ЗА ТРАКТОР!
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MaxRnD
1636221183
И это правильно
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ySS
1636221685
Откуда появился сей клоун, тоже из недр "народного достояния"? Не ляпнул бы чушь, никто и не знал бы, что такой есть
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серега кашин
1636222654
и такие идиоты руководят нашим футболом
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Hektor 84
1636227071
Такое только чинуша из РФС ляпнуть может! А Клопп что только в Ливерпуле проявил себя как отличный тренер? Боруссия Д пару сезонов Баварию и остальных дрю чила. И кубок брала и финалистами ЛЧ были на тот момент с самым молодым составом в Бундеслиге. И команда играла в атакующий футбол, а не автобусы вокруг штрафной расставляла. И чуть не забыл в тот сезон когда играли в финале ЛЧ выходили из группы смерти с Реалом, Ман сити и Аяксом без поражений, а в полуфинале снова Реал накренили. Даже с Майнцем были не плохие результаты. А в Ливере вообще феерил как тренер! Чего достигли твои воспитанники ВШТ идиотина? Где и кого они тренируют? И какие у них достижения?
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Loko_Roma
1636231177
Читая высеры подобных "специалистов" становится понятно, что российский футбол надолго в жопе
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