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    РПЛ. «Крылья Советов» дома разгромили «Химки»

    В 14-м туре чемпионата России «Крылья Советов» на своем поле забили «Химкам» три безответных мяча.

    Голами отличились Владислав Сарвели, Иван Сергеев и Роман Ежов.

    Благодаря победе «Крылья» поднялись с седьмого на шестое место в таблице РПЛ. «Химки» остались на 15-й строчке.

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Химки – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Сарвели, 20; 2:0 – Сергеев, 39 (с пенальти); 3:0 – Ежов, 71.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков (Бейл, 76), Зеффан, Зиньковский (Пиняев, 73), Витюгов (Якуба, 73), Пруцев, Ежов (Липовой, 81), Сергеев, Сарвели (Глушенков, 76).

    «Химки»: Лантратов, Идову (Набиуллин, 76), Данилкин (Садыгов, 76), Карпов, Филин, Дагерстол (Сабович, 80), Глушаков, Кухарчук (Адеми, 64), Мирзов, Трошечкин (Соколов, 64), Боженов.

    Предупреждения: Витюгов, 4; Горшков, 67; Зеффан, 87 – Идову, 29; Карпов, 41; Данилкин, 45+1; Филин, 72.

    Календарь РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +10

      gasert76 40 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +53888

      portero 50 минут назад

      рад за Крылья, очень им не везло в начале сезона, в том числе и с судейками....

      2
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      Рейтинг: +3712

      neim 52 минуты назад

      Симпатичная команда Крылья Советов. Во многом, конечно, это заслуга тренера.
      Ну и отличились все основные бенефициары : Сарвелли, Сергеев и Ежов. Заслуженная победа !

      3
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      Рейтинг: +11204

      NewLife 59 минут назад

      У бомбардира что случилось с сайтом ? Что за турнирную таблицу РПЛ они показывают ? После двух игр. Футбольный ковид не излечим))

      2
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      Рейтинг: +3712

      neim > NewLife 51 минуту назад

      Ага, я даже телефон перезагрузил. Не помогло 🤭🤭🤭.

      1
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      Рейтинг: +360

      I'll be back > NewLife 39 минут назад

      С сайтом "ЭТО" случилось давно. А вы ещё и таблицы здесь смотрите?
      Лично я посмотреть и "поржать" над "срачем"(комментариями псевдоболелами Народного клуба, Клуба где виноваты Все, Клуба где к армии никакого отношения не имеют, Клуба монополиста, где самолёт дешевле.)

      0
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      Рейтинг: +5323

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Тренер Осинькин - один из лучших в РПЛ по мысли. У него каждый футболист знает, куда бежать и что делать. Браво!

      2
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      Рейтинг: +17387

      derrik2000 1 час назад

      Если бывшее "Чертаново", а ныне "Крылья Советов" не растащат зимой - летом, а дадут поиграть ещё года 3-4, то так и недолго замахнуться на... )))
      Но это - фантастика. ((

      2
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      Рейтинг: +1802

      Блямба 1 час назад

      И рад за КрыС..
      но и за Химки стыдновато.
      Вот вам скоро Юрана опять пришлют,на устрашение.)

      4
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      Рейтинг: +194

      Storm13 1 час назад

      Побеждает Команда, побеждает Тренер! Качественное выполнение игроками тренерской мысли, есть залог стабильности и мастерства. С Победой!

      0
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      Рейтинг: +2477

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Молодцы КрыСы. Если бы не загадочный спад в начале сезона были бы еще выше. Но игра импонирует !!

      2
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      Рейтинг: +1613

      Sviro 1 час назад

      Результаты начинают радовать стабильностью, чего так не хватало в предыдущие годы! Так держать!! Уже на шестом месте.

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