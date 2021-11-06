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РПЛ. «Крылья Советов» дома разгромили «Химки»

6 ноября 2021, 18:29
13

В 14-м туре чемпионата России «Крылья Советов» на своем поле забили «Химкам» три безответных мяча.

Голами отличились Владислав Сарвели, Иван Сергеев и Роман Ежов.

Благодаря победе «Крылья» поднялись с седьмого на шестое место в таблице РПЛ. «Химки» остались на 15-й строчке.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Крылья Советов (Самара) – Химки – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Сарвели, 20; 2:0 – Сергеев, 39 (с пенальти); 3:0 – Ежов, 71.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков (Бейл, 76), Зеффан, Зиньковский (Пиняев, 73), Витюгов (Якуба, 73), Пруцев, Ежов (Липовой, 81), Сергеев, Сарвели (Глушенков, 76).

«Химки»: Лантратов, Идову (Набиуллин, 76), Данилкин (Садыгов, 76), Карпов, Филин, Дагерстол (Сабович, 80), Глушаков, Кухарчук (Адеми, 64), Мирзов, Трошечкин (Соколов, 64), Боженов.

Предупреждения: Витюгов, 4; Горшков, 67; Зеффан, 87 – Идову, 29; Карпов, 41; Данилкин, 45+1; Филин, 72.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Химки
Комментарии (13)
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slavа0508
1636212592
С победой Крылышки!!!Отличная игра , хорошо дебютировали в РПЛ , даже не скажешь что только что вернулись ,,,
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Sviro
1636212805
Результаты начинают радовать стабильностью, чего так не хватало в предыдущие годы! Так держать!! Уже на шестом месте.
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Красногорск_Фан
1636212969
Молодцы КрыСы. Если бы не загадочный спад в начале сезона были бы еще выше. Но игра импонирует !!
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Блямба
1636213374
И рад за КрыС.. но и за Химки стыдновато. Вот вам скоро Юрана опять пришлют,на устрашение.)
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derrik2000
1636213562
Если бывшее "Чертаново", а ныне "Крылья Советов" не растащат зимой - летом, а дадут поиграть ещё года 3-4, то так и недолго замахнуться на... ))) Но это - фантастика. ((
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Ганнибал Лектор
1636213790
Тренер Осинькин - один из лучших в РПЛ по мысли. У него каждый футболист знает, куда бежать и что делать. Браво!
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NewLife
1636214296
У бомбардира что случилось с сайтом ? Что за турнирную таблицу РПЛ они показывают ? После двух игр. Футбольный ковид не излечим))
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portero
1636214835
рад за Крылья, очень им не везло в начале сезона, в том числе и с судейками....
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Из Твери Леха
1636221649
Ежов, Зиньковский, Сарвелли, Сергеев радуют. Хоть бы доиграли этот сезон в Самаре, пока их спартак не испортил как футболистов.
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житель СПб
1636235934
Крылья - на шестом месте!? Невероятно! Поздравления и уважение...
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