РПЛ. «Крылья Советов» дома разгромили «Химки»

В 14-м туре чемпионата России «Крылья Советов» на своем поле забили «Химкам» три безответных мяча.

Голами отличились Владислав Сарвели, Иван Сергеев и Роман Ежов.

Благодаря победе «Крылья» поднялись с седьмого на шестое место в таблице РПЛ. «Химки» остались на 15-й строчке.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Крылья Советов (Самара) – Химки – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Сарвели, 20; 2:0 – Сергеев, 39 (с пенальти); 3:0 – Ежов, 71.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков (Бейл, 76), Зеффан, Зиньковский (Пиняев, 73), Витюгов (Якуба, 73), Пруцев, Ежов (Липовой, 81), Сергеев, Сарвели (Глушенков, 76).

«Химки»: Лантратов, Идову (Набиуллин, 76), Данилкин (Садыгов, 76), Карпов, Филин, Дагерстол (Сабович, 80), Глушаков, Кухарчук (Адеми, 64), Мирзов, Трошечкин (Соколов, 64), Боженов.

Предупреждения: Витюгов, 4; Горшков, 67; Зеффан, 87 – Идову, 29; Карпов, 41; Данилкин, 45+1; Филин, 72.

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