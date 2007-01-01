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    Каррера: «Я всегда готов вернуться в «Спартак», но пока не могу покинуть Италию»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий по поводу того, что Паоло Ваноли может возглавить московскую команду. Также он не исключил возвращение в российский клуб в будущем.

    «Если честно, я ничего не знаю про Ваноли в роли тренера.

    Готов ли я обсудить возвращение с клубом? Я всегда готов вернуться в «Спартак»! Но, к сожалению, пока я не могу покинуть Италию», – сказал Каррера.

    • Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
    • Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
    • Ваноли – бывший помощник главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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