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  • Каррера: «Я всегда готов вернуться в «Спартак», но пока не могу покинуть Италию»

Каррера: «Я всегда готов вернуться в «Спартак», но пока не могу покинуть Италию»

6 ноября 2021, 15:34
29

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий по поводу того, что Паоло Ваноли может возглавить московскую команду. Также он не исключил возвращение в российский клуб в будущем.

«Если честно, я ничего не знаю про Ваноли в роли тренера.

Готов ли я обсудить возвращение с клубом? Я всегда готов вернуться в «Спартак»! Но, к сожалению, пока я не могу покинуть Италию», – сказал Каррера.

  • Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
  • Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
  • Ваноли – бывший помощник главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (29)
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NewLife
1636202456
Под подпиской ? Что натворил ?
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alefreddy
1636204545
по крайней мере правдиво
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Юрэс
1636207212
Вот тут даже Я НИХ не понял
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zigbert
1636208505
Руководство Спартака вряд ли даст приглашение Каррере.
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alefreddy
1636209018
пока не прикупят усиление
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Форвард 79
1636210845
Всегда готов! Но не сейчас)))
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alex1951
1636211402
,, ....я всегда готов вернуться в Спартак.... но пока оттуда не исчезне исчадие ада - Федун,,)))
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Антибиотик
1636218581
Как по мне, то нормально он Спартак тренировал. Жаль, что нашли виновного именно в нем.
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Hektor 84
1636220836
Самый успешный тренер в эпоху Федуна и федунихи
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житель СПб
1636235502
У него что - кредиты и долги?! Невыездной?
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