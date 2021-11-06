Каррера: «Я всегда готов вернуться в «Спартак», но пока не могу покинуть Италию»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий по поводу того, что Паоло Ваноли может возглавить московскую команду. Также он не исключил возвращение в российский клуб в будущем.
«Если честно, я ничего не знаю про Ваноли в роли тренера.
Готов ли я обсудить возвращение с клубом? Я всегда готов вернуться в «Спартак»! Но, к сожалению, пока я не могу покинуть Италию», – сказал Каррера.
- Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
- Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
- Ваноли – бывший помощник главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте.
Источник: «Спорт-Экспресс»