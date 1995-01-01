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    Мозес: «Если «Спартак» будет играть, как в матче с «Лестером», то сможет победить любую команду»

    Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес остался доволен игрой своей команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

    «Игра была потрясающей. У нас был план, и мы его выполнили. Отлично сыграли в защите, действовали компактно и максимально осложнили жизнь сопернику на нашей половине.

    В этом и был план. Очень довольны собой и теперь будем готовиться к воскресному матчу с «Локомотивом».

    Наша главная задача – сохранить командную работу. Если будем играть друг за друга, как в матче с «Лестером», то можем победить любую команду.

    Мы были единым целым. Очень хочется сохранить это чувство в следующем матче. Надеюсь, будем только прогрессировать. И тогда сможем выиграть как можно больше матчей в РПЛ», – сказал Мозес.

    • «Спартак» в четверг сыграл вничью с «Лестером» со счетом 1:1.
    • Дерби с «Локомотивом» состоится в воскресенье в 19:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 14:49
    Комментарии10
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      Рейтинг: +6524

      серега кашин 27 минут назад

      Дак что же вы не играете так постоянно

      2
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      Рейтинг: +9486

      ivany4 1 час назад

      Слишком много если у вас в последнее время. Да и командная игра удается порой только в линиях, но не в едином целом.
      Если внутрикомандные разборки уже закончились, то возможно и будет что-то получаться.

      1
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      Рейтинг: +30312

      oyabun 1 час назад

      Неприятно слышать подобное лицемерие. Наверное только слепой еще не заметил что сам Мозес только в европейских кубках выкладывается, чтобы показать себя потенциальным покупателям, а в играх РПЛ по полю пешком обычно ходит. Мастерства больше чем у всех остальных игроков Спартака вместе взятых, а вот усердия и желания играть не наблюдается.

      5
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      Рейтинг: +3763

      FENIX-SL 1 час назад

      с одним ударом за матч то?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11197

      NewLife 1 час назад

      Сколько раз я такое уже слышал от других, они что копипастом занимаются ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2464

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Не любят английские команды напрягаться в Лиге Европы (у них еще 2 кубка и АПЛ со сборными). Так что не стоит переценивать . Но эта игра была неплохой. В игре с Локо удачи желать не буду.

      3
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      Рейтинг: -180

      СуперПАВ9 > Красногорск_Фан 1 час назад

      Это не правда

      0
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      Рейтинг: +11704

      Литейный4 2 часа назад

      Как играл Лестер, его любая дворовая команда Европы обыграет. Докатился Лестер, что даже позволил таким лузерам как срамтак отнять очки. Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +366

      petlyra 2 часа назад

      Если будем играть друг за друга, как в матче с «Лестером», то можем победить любую команду... только не Лестер.

      0
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      Рейтинг: +14858

      Garrincha58 2 часа назад

      а Лестер что сильная команда вот опять раздухарились скоро снова будут в чемпионы метить,а игры как не было так и нет

      2
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