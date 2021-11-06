Мозес: «Если «Спартак» будет играть, как в матче с «Лестером», то сможет победить любую команду»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес остался доволен игрой своей команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

«Игра была потрясающей. У нас был план, и мы его выполнили. Отлично сыграли в защите, действовали компактно и максимально осложнили жизнь сопернику на нашей половине.

В этом и был план. Очень довольны собой и теперь будем готовиться к воскресному матчу с «Локомотивом».

Наша главная задача – сохранить командную работу. Если будем играть друг за друга, как в матче с «Лестером», то можем победить любую команду.

Мы были единым целым. Очень хочется сохранить это чувство в следующем матче. Надеюсь, будем только прогрессировать. И тогда сможем выиграть как можно больше матчей в РПЛ», – сказал Мозес.