Мозес: «Если «Спартак» будет играть, как в матче с «Лестером», то сможет победить любую команду»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес остался доволен игрой своей команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера».
«Игра была потрясающей. У нас был план, и мы его выполнили. Отлично сыграли в защите, действовали компактно и максимально осложнили жизнь сопернику на нашей половине.
В этом и был план. Очень довольны собой и теперь будем готовиться к воскресному матчу с «Локомотивом».
Наша главная задача – сохранить командную работу. Если будем играть друг за друга, как в матче с «Лестером», то можем победить любую команду.
Мы были единым целым. Очень хочется сохранить это чувство в следующем матче. Надеюсь, будем только прогрессировать. И тогда сможем выиграть как можно больше матчей в РПЛ», – сказал Мозес.
- «Спартак» в четверг сыграл вничью с «Лестером» со счетом 1:1.
- Дерби с «Локомотивом» состоится в воскресенье в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: Ютуб-канал «Спартака»