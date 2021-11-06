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  • Мозес: «Если «Спартак» будет играть, как в матче с «Лестером», то сможет победить любую команду»

Мозес: «Если «Спартак» будет играть, как в матче с «Лестером», то сможет победить любую команду»

6 ноября 2021, 14:49
16

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес остался доволен игрой своей команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

«Игра была потрясающей. У нас был план, и мы его выполнили. Отлично сыграли в защите, действовали компактно и максимально осложнили жизнь сопернику на нашей половине.

В этом и был план. Очень довольны собой и теперь будем готовиться к воскресному матчу с «Локомотивом».

Наша главная задача – сохранить командную работу. Если будем играть друг за друга, как в матче с «Лестером», то можем победить любую команду.

Мы были единым целым. Очень хочется сохранить это чувство в следующем матче. Надеюсь, будем только прогрессировать. И тогда сможем выиграть как можно больше матчей в РПЛ», – сказал Мозес.

  • «Спартак» в четверг сыграл вничью с «Лестером» со счетом 1:1.
  • Дерби с «Локомотивом» состоится в воскресенье в 19:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Мозес Виктор
Комментарии (16)
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Garrincha58
1636199673
а Лестер что сильная команда вот опять раздухарились скоро снова будут в чемпионы метить,а игры как не было так и нет
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petlyra
1636199684
Если будем играть друг за друга, как в матче с «Лестером», то можем победить любую команду... только не Лестер.
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Красногорск_Фан
1636200786
Не любят английские команды напрягаться в Лиге Европы (у них еще 2 кубка и АПЛ со сборными). Так что не стоит переценивать . Но эта игра была неплохой. В игре с Локо удачи желать не буду.
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NewLife
1636202633
Сколько раз я такое уже слышал от других, они что копипастом занимаются ?
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oyabun
1636202888
Неприятно слышать подобное лицемерие. Наверное только слепой еще не заметил что сам Мозес только в европейских кубках выкладывается, чтобы показать себя потенциальным покупателям, а в играх РПЛ по полю пешком обычно ходит. Мастерства больше чем у всех остальных игроков Спартака вместе взятых, а вот усердия и желания играть не наблюдается.
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ivany4
1636203722
Слишком много если у вас в последнее время. Да и командная игра удается порой только в линиях, но не в едином целом. Если внутрикомандные разборки уже закончились, то возможно и будет что-то получаться.
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серега кашин
1636206206
Дак что же вы не играете так постоянно
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derrik2000
1636211904
Он сам-то понял, что переводчик его слова именно ТАК перевёл???
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Hektor 84
1636219533
Так и играйте так как с Лестером
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Алекс636363
1636274607
не проиграть сможет, а вот победить вряд ли.
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