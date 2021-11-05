Карпин: «Матчи с Кипром и Хорватией не станут определяющими во всей моей жизни»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о своей работе в национальной команде и важности ноябрьских матчей отбора ЧМ-2022.

– Вы довольны тем, как вы поработали со сборной в последние месяцы? И довольны ли игроками? Они прогрессируют?

– Я очень доволен игроками, честно. Для того, чтобы они прогрессировали, нужно тренировать каждый день. У нас очень короткие отрезки и нельзя сказать, что мы прям работаем...

Вы же знаете, у нас нет тренировок как таковых. Подготовка, восстановление, видео, разговоры, теория... Это все не на поле. На поле мы проводим максимум 50 минут в день. И то без нагрузки. Сложно говорить про прогресс в таких условиях, футболисты должны прогрессировать в клубах.

– А собой вы довольны?

– Пока результат есть – ну окей. Все ведь зависит от результата: мяч залетел или не залетел. Со Словакией мы сыграли плохо, но выиграли, и все уже по большому счету забыли, как мы играли.

Проиграли бы – был бы недоволен, а так все говорят: «Четыре выиграли, один вничью, значит, все нормально». Я лично не могу сказать, что доволен собой. Если бы обыгрывали всех по 10:0, то был бы доволен.

– Чувствуете, что вы на пике вашей тренерской карьеры на текущий момент? Есть мандраж?

– Нет, конечно. Обычное настроение, готовимся к двум заключительным матчам. А чего мандражировать?

– В жизни тренера не так много матчей, когда все решается.

– Эти матчи не станут определяющими во всей моей жизни.

11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.

За 2 тура до завершения отбора команда Карпина лидирует в группе с 2-очковым преимуществом.

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