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    Карпин: «Матчи с Кипром и Хорватией не станут определяющими во всей моей жизни»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о своей работе в национальной команде и важности ноябрьских матчей отбора ЧМ-2022.

    – Вы довольны тем, как вы поработали со сборной в последние месяцы? И довольны ли игроками? Они прогрессируют?

    – Я очень доволен игроками, честно. Для того, чтобы они прогрессировали, нужно тренировать каждый день. У нас очень короткие отрезки и нельзя сказать, что мы прям работаем...

    Вы же знаете, у нас нет тренировок как таковых. Подготовка, восстановление, видео, разговоры, теория... Это все не на поле. На поле мы проводим максимум 50 минут в день. И то без нагрузки. Сложно говорить про прогресс в таких условиях, футболисты должны прогрессировать в клубах.

    – А собой вы довольны?

    – Пока результат есть – ну окей. Все ведь зависит от результата: мяч залетел или не залетел. Со Словакией мы сыграли плохо, но выиграли, и все уже по большому счету забыли, как мы играли.

    Проиграли бы – был бы недоволен, а так все говорят: «Четыре выиграли, один вничью, значит, все нормально». Я лично не могу сказать, что доволен собой. Если бы обыгрывали всех по 10:0, то был бы доволен.

    – Чувствуете, что вы на пике вашей тренерской карьеры на текущий момент? Есть мандраж?

    – Нет, конечно. Обычное настроение, готовимся к двум заключительным матчам. А чего мандражировать?

    – В жизни тренера не так много матчей, когда все решается.

    – Эти матчи не станут определяющими во всей моей жизни.

    • 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.
    • За 2 тура до завершения отбора команда Карпина лидирует в группе с 2-очковым преимуществом.

    Карпин – о матче с Хорватией: «Модрич и Модрич, и что? Две руки, две ноги, одна голова»

    Карпин – о вызове Зобнина в сборную: «Многие ошибаются, нужно зарубить игрока после этого?»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:30
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +5479

      sochi-2013 2 минуты назад

      Для того, чтобы они прогрессировали, нужно тренировать лет с 6!
      Лучше с 5.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26384

      silver29 38 минут назад

      Да ладно Валера, делай что должен и пусть будет как будет, удача любит дерзких.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +406

      Форвард 79 1 час назад

      Кипр победят, а с Хорватами вничью сгоняют

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47301

      MaxRnD 2 часа назад

      Валере "на коне". Арутюнянц сказал, что для него двери открыты

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1716

      Блямба > MaxRnD 1 час назад

      Армавирские армяне другого мнения..)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21624

      DOCTOR PENALTY > Блямба 1 час назад

      Именно поэтому у армавирских армян и нет команды.)

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