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  • Карпин: «Матчи с Кипром и Хорватией не станут определяющими во всей моей жизни»

Карпин: «Матчи с Кипром и Хорватией не станут определяющими во всей моей жизни»

5 ноября 2021, 16:30
10

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о своей работе в национальной команде и важности ноябрьских матчей отбора ЧМ-2022.

– Вы довольны тем, как вы поработали со сборной в последние месяцы? И довольны ли игроками? Они прогрессируют?

– Я очень доволен игроками, честно. Для того, чтобы они прогрессировали, нужно тренировать каждый день. У нас очень короткие отрезки и нельзя сказать, что мы прям работаем...

Вы же знаете, у нас нет тренировок как таковых. Подготовка, восстановление, видео, разговоры, теория... Это все не на поле. На поле мы проводим максимум 50 минут в день. И то без нагрузки. Сложно говорить про прогресс в таких условиях, футболисты должны прогрессировать в клубах.

– А собой вы довольны?

– Пока результат есть – ну окей. Все ведь зависит от результата: мяч залетел или не залетел. Со Словакией мы сыграли плохо, но выиграли, и все уже по большому счету забыли, как мы играли.

Проиграли бы – был бы недоволен, а так все говорят: «Четыре выиграли, один вничью, значит, все нормально». Я лично не могу сказать, что доволен собой. Если бы обыгрывали всех по 10:0, то был бы доволен.

– Чувствуете, что вы на пике вашей тренерской карьеры на текущий момент? Есть мандраж?

– Нет, конечно. Обычное настроение, готовимся к двум заключительным матчам. А чего мандражировать?

– В жизни тренера не так много матчей, когда все решается.

– Эти матчи не станут определяющими во всей моей жизни.

  • 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.
  • За 2 тура до завершения отбора команда Карпина лидирует в группе с 2-очковым преимуществом.

Карпин – о матче с Хорватией: «Модрич и Модрич, и что? Две руки, две ноги, одна голова»

Карпин – о вызове Зобнина в сборную: «Многие ошибаются, нужно зарубить игрока после этого?»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кипр Хорватия Карпин Валерий
Комментарии (10)
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MaxRnD
1636119453
Валере "на коне". Арутюнянц сказал, что для него двери открыты
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Форвард 79
1636120938
Кипр победят, а с Хорватами вничью сгоняют
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sochi-2013
1636126545
Для того, чтобы они прогрессировали, нужно тренировать лет с 6! Лучше с 5.
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Вомбат
1636129547
Нет, станут, станут, станут. Именно во всей твоей жизни.
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Vitaga
1636155667
по итогам этих игр Карпин как тренер сборной останется в памяти болельщиков - как сумевший вывести сборную на ЧМ или как неудачник проигравший отбор. и тренировать сборную ему дальше не доверят
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zigbert
1636188856
Может и не определяющие в жизни эти матчи но очень важные.
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egor tikhonov
1636567105
очнитесь Люди,Вы же понимаете,что за последние 20 лет это единственный проблеск в нашей сборной . Усатые гуси и Лёни,которые тащили в команду,за кого платят и что делает или пытается Карпин? со стороны посмотрите и поймёте.
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