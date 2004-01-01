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    Карпин – о вызове Зобнина в сборную: «Многие ошибаются, нужно зарубить игрока после этого?»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил приглашение в национальную команду полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.

    – В сборную вызван Зобнин. Опытный игрок, под вашу текущую концепцию, но в его опыте заложен недавний негативный опыт привоза в Копенгагене. Уверены, что он сможет чувствовать себя уверенно в Сплите?

    – Негативный опыт – это тоже опыт. Мы уверены в нем. Ошибся, многие ошибаются. Нужно зарубить игрока после этого? А сколько ошибаются вратари? Да и полевые в клубах и сборных любого уровня.

    • 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.
    • Зобнин в текущем сезоне провел за «Спартак» 15 матчей и забил 2 гола.
    • На Евро-2020 хавбек допустил результативную ошибку во время встречи 3-го тура группового этапа против Дании (1:4).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +415

      alefreddy 20 минут назад

      Роман пока бледная тень самого себя

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