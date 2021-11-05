Карпин – о вызове Зобнина в сборную: «Многие ошибаются, нужно зарубить игрока после этого?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил приглашение в национальную команду полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.

– В сборную вызван Зобнин. Опытный игрок, под вашу текущую концепцию, но в его опыте заложен недавний негативный опыт привоза в Копенгагене. Уверены, что он сможет чувствовать себя уверенно в Сплите?

– Негативный опыт – это тоже опыт. Мы уверены в нем. Ошибся, многие ошибаются. Нужно зарубить игрока после этого? А сколько ошибаются вратари? Да и полевые в клубах и сборных любого уровня.