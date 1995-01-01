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    Оздоев вернулся к тренировкам в общей группе «Зенита». Он не играл с июля

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев сообщил о возвращении к тренировкам в общей группе «Зенита» после травмы.

    «Первый день пошел в группе», – написал Оздоев в твиттере.

    • Хавбек не играет с июля из-за растяжения связок коленного сустава.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
    • Летом Оздоев станет свободным агентом, если не продлит контракт с «Зенитом».

    Оздоев хочет бесплатно уйти из «Зенита» летом. Им интересуются «Спартак», «Краснодар», «Динамо» и немецкие клубы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Магомеда Оздоева

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: -138

      Suvorov51 52 секунды назад

      только одного клуба он достоин ТЕРЕК.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38091

      Project Бабангида 1 час назад

      я смотрю в Петрограде нет особого праздника по этому поводу

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12034

      житель СПб > Project Бабангида 8 минут назад

      Нет! Много говорил, а играл не очень...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12740

      ilichkadr 2 часа назад

      Про интересы «Спартака», «Краснодара», «Динамо» и немецких клубов, Магомед, из личной скромности, писать не стал. Как-нибудь в другой раз.........

      0
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      Рейтинг: +384

      Форвард 79 2 часа назад

      Если 5, то продать не медленно
      Даже за 3 можно

      0
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      Рейтинг: +14841

      Garrincha58 2 часа назад

      пока форму наберёт, как раз к КАМАЗу пригодится

      0
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      Рейтинг: +1666

      Блямба 2 часа назад

      Свободному агенту-свободная касса..

      3
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