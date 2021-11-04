Оздоев вернулся к тренировкам в общей группе «Зенита». Он не играл с июля

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев сообщил о возвращении к тренировкам в общей группе «Зенита» после травмы.

«Первый день пошел в группе», – написал Оздоев в твиттере.

Хавбек не играет с июля из-за растяжения связок коленного сустава.

Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Летом Оздоев станет свободным агентом, если не продлит контракт с «Зенитом».

Оздоев хочет бесплатно уйти из «Зенита» летом. Им интересуются «Спартак», «Краснодар», «Динамо» и немецкие клубы