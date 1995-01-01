Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Семин – о Семаке: «Лучший тренер РПЛ. У нас много иностранцев, но он сильнейший»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин высказался о тренере «Зенита» Сергее Семаке.

    — Не разочаровал ли вас в матчах с «Ювентусом» Сергей Семак? Многие уже называют «Зенит» командой для внутреннего пользования.

    — Семак — это лучший наш тренер на сегодняшний день. У нас много иностранцев, представителей разных школ — немецкой, португальской, балканской. Но сильнейший — Семак. И он ничем не разочаровал.

    — Что-то в матчах с «Ювентусом» он мог сделать сильнее — в частности, с тактической точки зрения?

    — Думаю, если только в области психологии. А все остальное в любом случае было под контролем «Ювентуса».

    • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
    • При нем команда выиграла РПЛ 3 раза подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:23
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3687

      neim 7 минут назад

      Палыч, ты с ума наверное сошел. Это не Семак лучший тренер, это Зенит лучшая команда в РПЛ. Пока лучшая.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4559

      TOMSON > neim 3 минуты назад

      Команду то эту Семак создал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3735

      FENIX-SL 8 минут назад

      и вот эти люди в российском футболе имеют значимость
      позор

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4492

      AtticusFinch 16 минут назад

      Лучший тренер?))) Давно я так не смеялся)))Лучший тренер бы за 3 сезона в Лиге Чемпионов хоть что- то показал с такими ресурсами! В Чемпионате России Зенит любой тренер сможет тренировать))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +376

      semm 22 минуты назад

      согласен с Сёменым что в РПЛ Семак сильнейший, но Зенит играет хорошо, когда соперник уже морально сломлен - а с бойцовскими клубами у него игра не получается. С Зенитом нужно играть всегда до конца и в полную силу, что и делают европейские клубы. В РПЛ такие матчи редкость, но иногда случаются. А Зенит нужно сломать, если хочешь его переиграть - яркий пример "Динамо Минск" 3 года тому назад

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4559

      TOMSON 30 минут назад

      Вот же появились очередные… ниже написавшие. Лишь бы дерьма покидать..



      Когда то от такого я с Сокера уходил. Боюсь и тут не дадут нормально общаться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Я т0г0 р0т на0б0р0т 31 минуту назад

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4559

      TOMSON > Я т0г0 р0т на0б0р0т 22 минуты назад

      Вот зачем вы это сюда скидываете? Что у людей трафик кушало и страница медленее загружалась?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24023

      slavutiq70 35 минут назад

      Весьма спорно ...да берёт титулы в нашем чемпионате . но и состав у Зенита сильнейший в лиге . смог бы он с Локо . Динамо или ЦСКА взять титулы ???думаю нет ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1836

      spam2009 40 минут назад

      Зема ты что, умом тронулся???, хотя да 8 десяток идет. Так бы и сказал лучший тренер в нашей волшебной лиге - это газовая труба. Но в ГЕйропе пока не канает. Вот Северный поток 2 запустят, может смогут и в гейропе что-то показать, может там оценят шалости рукастого и Азмуна в раздевалке

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90851
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68003
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru