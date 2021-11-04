Семин – о Семаке: «Лучший тренер РПЛ. У нас много иностранцев, но он сильнейший»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин высказался о тренере «Зенита» Сергее Семаке.
— Не разочаровал ли вас в матчах с «Ювентусом» Сергей Семак? Многие уже называют «Зенит» командой для внутреннего пользования.
— Семак — это лучший наш тренер на сегодняшний день. У нас много иностранцев, представителей разных школ — немецкой, португальской, балканской. Но сильнейший — Семак. И он ничем не разочаровал.
— Что-то в матчах с «Ювентусом» он мог сделать сильнее — в частности, с тактической точки зрения?
— Думаю, если только в области психологии. А все остальное в любом случае было под контролем «Ювентуса».
- Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
- При нем команда выиграла РПЛ 3 раза подряд.
Источник: «Спорт-Экспресс»