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  • Семин – о Семаке: «Лучший тренер РПЛ. У нас много иностранцев, но он сильнейший»

Семин – о Семаке: «Лучший тренер РПЛ. У нас много иностранцев, но он сильнейший»

4 ноября 2021, 14:23
26

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин высказался о тренере «Зенита» Сергее Семаке.

— Не разочаровал ли вас в матчах с «Ювентусом» Сергей Семак? Многие уже называют «Зенит» командой для внутреннего пользования.

— Семак — это лучший наш тренер на сегодняшний день. У нас много иностранцев, представителей разных школ — немецкой, португальской, балканской. Но сильнейший — Семак. И он ничем не разочаровал.

— Что-то в матчах с «Ювентусом» он мог сделать сильнее — в частности, с тактической точки зрения?

— Думаю, если только в области психологии. А все остальное в любом случае было под контролем «Ювентуса».

  • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
  • При нем команда выиграла РПЛ 3 раза подряд.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семин Юрий Семак Сергей
Комментарии (26)
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spam2009
1636025625
Зема ты что, умом тронулся???, хотя да 8 десяток идет. Так бы и сказал лучший тренер в нашей волшебной лиге - это газовая труба. Но в ГЕйропе пока не канает. Вот Северный поток 2 запустят, может смогут и в гейропе что-то показать, может там оценят шалости рукастого и Азмуна в раздевалке
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ArReal
1636027066
Лучший тренер?))) Давно я так не смеялся)))Лучший тренер бы за 3 сезона в Лиге Чемпионов хоть что- то показал с такими ресурсами! В Чемпионате России Зенит любой тренер сможет тренировать))
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Блямба
1636028250
Вот и неприкасаемому общему любимцу досталось..От кого,догадайтесь.
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saf05
1636031414
Что-то Семин последнее время стал вылизывать газ пром.
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ALEX ML
1636031446
Срамота
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Nesterenko
1636031514
Семак в сравнении с тем же Сёминым никто.
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"supermax"
1636031910
Семак запошлял чтоль Семину? или у деда (при всем уважении к Палычу) кран потiк?))
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mamba9090909
1636033003
Семин знает что говорит. В РПЛ Семак лучший.
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LGBT+
1636037469
всё верно сказал, но с одной оговоркой. в РПЛ на данный момент вообще нет хороших тренеров. был Карпин, Николич, Тедеско, Бердыев и сам Сёмин, все они ушли. теперь физрук Семак может действительно быть лучшим. такой вот король физруков. хотя есть еще Слуцкий, который даже тренировал и в Европе. он мог точно так же клепать победы с Зенитом. в РПЛ Зениту в принципе тренер не нужен, только деньги на новые трансферы и зарплаты.
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LIO1987
1636039014
О да! С такой то обоймой и тратами "народного достояния"!
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