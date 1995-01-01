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    Роналду, Левандовски, Дибала и Гонсалвеш – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

    УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Это Роберт Левандовски («Бавария»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Пауло Дибала («Ювентус») и Педру Гонсалвеш («Спортинг»).

    • Левандовски сделал хет-трик и ассист в игре с «Бенфикой» (5:2);
    • Роналду оформил дубль в матче с «Аталантой» (2:2);
    • Дибала дважды забил «Зениту» (4:2) и записал в свой актив результативную передачу;
    • Гонсалвеш отличился 2 голами во встрече с «Бешикташем» (4:0).

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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