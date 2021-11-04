Роналду, Левандовски, Дибала и Гонсалвеш – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Это Роберт Левандовски («Бавария»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Пауло Дибала («Ювентус») и Педру Гонсалвеш («Спортинг»).
- Левандовски сделал хет-трик и ассист в игре с «Бенфикой» (5:2);
- Роналду оформил дубль в матче с «Аталантой» (2:2);
- Дибала дважды забил «Зениту» (4:2) и записал в свой актив результативную передачу;
- Гонсалвеш отличился 2 голами во встрече с «Бешикташем» (4:0).
Источник: Официальный сайт УЕФА