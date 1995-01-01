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    РПЛ. «Химки» и «Урал» сыграли вничью – 0:0

    Закончился матч 13-го тура чемпионата России между «Химками» и «Уралом». Команды сыграли вничью – 0:0.

    «Химки» занимают предпоследнее место в таблице (12 очков), «Урал» – последнее (10 очков).

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    Химки – Урал (Екатеринбург) – 0:0

    Химки: Лантратов, Идову, Карпов, Филин, Дагерстоль, Стоинович (Данилкин, 49), Глушаков (Трошечкин, 90+3), Мирзов, Боженов, Соколов (Кухарачук, 63), Адеми (Долгов, 63).

    Урал: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Колесниченко, Кузьмичев, Йовичич, Бикфалви, Егорычев (Железнов, 57), Августиняк, Гагнидзе.

    Предупреждения: Карпов, 84; Дагерстоль, 87; Боженов, 90+3 – Мамин, 58; Йовичич, 75.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3176

      ySS 22 минуты назад

      Результат в пользу конкурентов.
      Интрига на вылет жива.

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      Рейтинг: +11899

      житель СПб 1 час назад

      Как то пропустил этот последний матч тура. А Урал - по-прежнему пропустил меньше мячей, чем Зенит!? Мы встречаемся в следующем туре...

      0
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      Рейтинг: +10148

      Вомбат > житель СПб 3 минуты назад

      Вам повезло, что вы не видели это УГ. Процент брака порядка 50%, все попытки отбора -- удары по ногам, все попытки обводки -- потери. Бикфалви на этом фоне выглядел румынским Месси.

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