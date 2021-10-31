РПЛ. «Химки» и «Урал» сыграли вничью – 0:0

Закончился матч 13-го тура чемпионата России между «Химками» и «Уралом». Команды сыграли вничью – 0:0.
«Химки» занимают предпоследнее место в таблице (12 очков), «Урал» – последнее (10 очков).
Россия. РПЛ. 13-й тур
Химки – Урал (Екатеринбург) – 0:0
Химки: Лантратов, Идову, Карпов, Филин, Дагерстоль, Стоинович (Данилкин, 49), Глушаков (Трошечкин, 90+3), Мирзов, Боженов, Соколов (Кухарачук, 63), Адеми (Долгов, 63).
Урал: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Колесниченко, Кузьмичев, Йовичич, Бикфалви, Егорычев (Железнов, 57), Августиняк, Гагнидзе.
Предупреждения: Карпов, 84; Дагерстоль, 87; Боженов, 90+3 – Мамин, 58; Йовичич, 75.
Источник: «Бомбардир»