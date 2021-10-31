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Судьи
Главный судья:
Павел Кукуян (Сочи)
Помощники:
Адлан Хатуев, Андрей Образко
Дополнительные помощники:
VAR - Кирилл Левников AVAR - Дмитрий Чельцов
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Сергей Мацюра
Материалы

Химки - Урал

31.10.2021, Воскресенье, 19:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 13 тур Химки - Урал
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
28 тур
2 мая, воскресенье 14:00 Химки 1:0 Урал
7 тур
12 сентября, суббота 16:30 Урал 3:1 Химки
Россия. Кубок (2019/2020)
1/2 финала
19 июля, воскресенье 13:00 Урал 1:3 Химки
Россия. ФНЛ (2012/2013)
28 тур
15 апреля, понедельник 18:00 Химки 0:0 Урал
12 тур
17 сентября, понедельник 18:00 Урал 1:0 Химки
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 22 тур
19 августа, пятница 18:00 Урал 5:2 Химки
Второй этап, 3 тур
15 апреля, пятница 17:00 Химки 3:1 Урал
Россия. Первый дивизион 2010
29 тур
11 сентября, суббота 17:00 Химки 1:1 Урал
9 тур
10 мая, понедельник 15:00 Урал 0:2 Химки
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +5954

    ySS 31 октября 2021, 20:15

    Матч на 6 очков и не только для участвующих)

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