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Химки - Урал
Химки - Урал: обзор матча 31 октября 2021
Химки
31.10.2021, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Урал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Урал
Желтая карточка
К. Боженов
90'
+3
Замена
А. Трошечкин
️️️️
Д. Глушаков
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Дагерстол
87'
Желтая карточка
М. Карпов
84'
75'
Желтая карточка
Б. Йовичич
Замена
А. Долгов
️️️️
К. Адеми
63'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
А. Соколов
63'
58'
Желтая карточка
А. Мамин
57'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
А. Егорычев
Замена
Е. Данилкин
️️️️
Д. Стойинович
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
18
Артем Соколов
АП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
8
Рафал Августиняк
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Химки
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Юрий Железнов
ЛВ
83
Артем Шмыков
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Артем Максименко
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
3-2-1-1-2
22
Лантратов
25
Дагерстол
25
Филин
51
Карпов
30
Идову
87
Боженов
88
Глушаков
18
Соколов
27
Мирзов
9
Адеми
4-2-2-2
1
Помазун
15
Кулаков
63
Кузьмичев
46
Мамин
3
Гогличидзе
8
Августиняк
32
Йовичич
5
Егорычев
23
Гагнидзе
10
Бикфалви
9
Колесниченко
3
Стойинович
15
Данилкин
15
Данилкин
3
Стойинович
88
Глушаков
5
Трошечкин
5
Трошечкин
88
Глушаков
18
Соколов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
18
Соколов
9
Адеми
11
Долгов
11
Долгов
9
Адеми
5
Егорычев
14
Железнов
14
Железнов
5
Егорычев
Остались в запасе
Химки
Урал
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
11
Илья Камышев
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
83
Артем Шмыков
ОП
31
Ярослав Годзюр
ВР
94
Алексей Евсеев
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Артем Максименко
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
11
Илья Камышев
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
83
Артем Шмыков
ОП
31
Ярослав Годзюр
ВР
94
Алексей Евсеев
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Артем Максименко
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Химки - Урал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Адлан Хатуев
Андрей Образко
Дополнительные помощники:
VAR - Кирилл Левников AVAR - Дмитрий Чельцов
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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