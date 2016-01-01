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    «Арсенал» опроверг переход Хлусевича в «Спартак»

    Тульский «Арсенал» прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Даниила Хлусевича в «Спартак».

    «Пресс-служба клуба посчитала необходимым дать комментарии по поводу появившихся слухов в СМИ относительно футболиста Даниила Хлусевича. Полузащитник имеет действующий контракт с ПФК «Арсенал» и готовится к предстоящим матчам чемпионата России.

    Мы призываем болельщиков и представителей СМИ опираться только на достоверную информацию, которая публикуется на официальных ресурсах ПФК «Арсенал», – говорится в сообщении клуба.

    Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» заплатит за Хлусевича 3 миллиона евро.

    • Хлусевич выступает за «Арсенал» с 2018 года.
    • В текущем сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

    Metaratings: «Спартак» не продлит контракт с Рассказовым, если купит Хлусевича

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Арсенала»

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6289

      Томик 7 минут назад

      Где опроверг то?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22249

      vladimir-7 1 час назад

      За ложную информацию надо подать в суд на СЭ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11040

      NewLife > vladimir-7 1 минуту назад

      И получить консультацию Заремы))

      0
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