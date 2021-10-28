«Арсенал» опроверг переход Хлусевича в «Спартак»

Тульский «Арсенал» прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Даниила Хлусевича в «Спартак».

«Пресс-служба клуба посчитала необходимым дать комментарии по поводу появившихся слухов в СМИ относительно футболиста Даниила Хлусевича. Полузащитник имеет действующий контракт с ПФК «Арсенал» и готовится к предстоящим матчам чемпионата России.

Мы призываем болельщиков и представителей СМИ опираться только на достоверную информацию, которая публикуется на официальных ресурсах ПФК «Арсенал», – говорится в сообщении клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» заплатит за Хлусевича 3 миллиона евро.

Хлусевич выступает за «Арсенал» с 2018 года.

В текущем сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.

Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

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