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    Metaratings: «Спартак» не продлит контракт с Рассказовым, если купит Хлусевича

    Будущее защитника Николая Рассказова в «Спартаке» оказалось под вопросом из-за возможного трансфера Даниила Хлусевича из тульского «Арсенала».

    По информации Metaratings, клуб не будет продлевать контракт с 23-летним воспитанником, если купит ему замену.

    Соглашение игрока со «Спартаком» истекает в следующем году.

    • В текущем сезоне Рассказов сделал 1 ассист в 14 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 09:51
    Комментарии7
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      Рейтинг: +8159

      Alekxei Z. 7 минут назад

      Для особо одарённых околофутбольных сайтов , могу сказать, что с Рассказовым не подпишут новое соглашение по причине слабой квалификации, а вовсе не из-за покупке, ему подобного игрока.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10687

      Cleaner 14 минут назад

      Как же без Рассказова команда играть будет? Спартак не хочет новых РЕКОРДОВ???...)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2328

      Чермындыр 1 час назад

      Откуда 1,5 ляма евро? Максимум в рублях он столько стоит

      1
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      Рейтинг: +552

      Hoahin > Чермындыр 1 час назад

      За русский паспорт миллион, агентам 400, остальное за игрока.

      1
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      Рейтинг: +11099

      Литейный4 1 час назад

      Шило на мыло меняют в свинарнике. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +930

      БОМЖАРНИК > Литейный4 1 час назад

      Да и в бомжарнике тоже самое

      2
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      Рейтинг: +22234

      vladimir-7 > БОМЖАРНИК 34 минуты назад

      А там кого?

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