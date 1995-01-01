Metaratings: «Спартак» не продлит контракт с Рассказовым, если купит Хлусевича

Будущее защитника Николая Рассказова в «Спартаке» оказалось под вопросом из-за возможного трансфера Даниила Хлусевича из тульского «Арсенала».

По информации Metaratings, клуб не будет продлевать контракт с 23-летним воспитанником, если купит ему замену.

Соглашение игрока со «Спартаком» истекает в следующем году.