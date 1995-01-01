Metaratings: «Спартак» не продлит контракт с Рассказовым, если купит Хлусевича

Для особо одарённых околофутбольных сайтов , могу сказать, что с Рассказовым не подпишут новое соглашение по причине слабой квалификации, а вовсе не из-за покупке, ему подобного игрока.
Будущее защитника Николая Рассказова в «Спартаке» оказалось под вопросом из-за возможного трансфера Даниила Хлусевича из тульского «Арсенала».
По информации Metaratings, клуб не будет продлевать контракт с 23-летним воспитанником, если купит ему замену.
Соглашение игрока со «Спартаком» истекает в следующем году.
- В текущем сезоне Рассказов сделал 1 ассист в 14 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.