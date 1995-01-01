«СЭ»: «Спартак» заплатит за Хлусевича 3 миллиона

Слушайте я реально повелся но новость, в тексте "Арсенал" и три ляма европейских рублей, про Тулу даже намека нет. Во подумал федун за ум взялся, а он все дуркует ((((
Стало известно, во сколько обойдется «Спартаку» трансфер полузащитника «Арсенала» Даниила Хлусевича.
По информации «СЭ», клубы договорились о переходе 20-летнего футболиста за 3 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что сделка состоится, если игрок успешно пройдет медобследование.
- Хлусевич выступает за «Арсенал» с 2018 года.
- В текущем сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.