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    «СЭ»: «Спартак» заплатит за Хлусевича 3 миллиона

    Стало известно, во сколько обойдется «Спартаку» трансфер полузащитника «Арсенала» Даниила Хлусевича.

    По информации «СЭ», клубы договорились о переходе 20-летнего футболиста за 3 миллиона евро.

    Ранее сообщалось, что сделка состоится, если игрок успешно пройдет медобследование.

    • Хлусевич выступает за «Арсенал» с 2018 года.
    • В текущем сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +26100

      silver29 12 минут назад

      Слушайте я реально повелся но новость, в тексте "Арсенал" и три ляма европейских рублей, про Тулу даже намека нет. Во подумал федун за ум взялся, а он все дуркует ((((

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      Рейтинг: +3540

      Oldtrafford83 38 минут назад

      3 млн евро??? За кого говорите? Федуну бы проверить бухгалтерию на предмет откатов))

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      Рейтинг: +22227

      vladimir-7 > Oldtrafford83 29 секунд назад

      Федун сказал, что уже проверял бухгалтерию на закате, но
      у неё не было паспорта. Очень просил не говорить Зареме.

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      Рейтинг: +8155

      Alekxei Z. 43 минуты назад

      Идиотизм !!!
      Усиливаться игроками тульского Арсенала и Спартак-2, рассчитывая бороться за титул - это нонсенс.
      Кто бы объяснил , если в Туле сильные игроки , то почему он всегда стоит на вылет.

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