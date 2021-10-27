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  • Журналист Алланазаров: Хлусевич перейдет из «Арсенала» в «Спартак»

Журналист Алланазаров: Хлусевич перейдет из «Арсенала» в «Спартак»

27 октября 2021, 23:05
13

Полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич близок к трансферу в «Спартак». Информацию дал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

«По моей информации, «Спартак» и «Арсенал» договорились о трансфере Даниила Хлусевича. Игрок подпишет контракт с красно-белым в случае успешного прохождения медосмотра», – написал инсайдер.

  • Весной на игрока претендовали «Рубин» и ЦСКА.
  • 20-летний уроженец Симферополя оценивается в 2 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ у Хлусевича 12 матчей, 2 гола, ассист.

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак Хлусевич Даниил
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1635365932
И зачем он там нужен? Спартак опускает планку всё ниже и ниже...(((
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NewLife
1635366857
Дети лимита пользуются спросом.
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Форвард 79
1635368859
На мой взгляд это не нужно не ему не Спартаку Для Спартака это не более чем увеличение глубины состава, а для него, как кажется уготовлена судьба Мирзова или в лучшем случае Ломовицкого
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серега кашин
1635383200
Странноватый трансфер
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oyabun
1635395156
Трансфер для клуба, который ни на что не претендует. Так, внутренние финансовые схемы провернуть.
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SLADE2019
1635405625
Действительно, точнее не скажешь - трансфер типа шило на мыло. Хлусевич толковый игрок, но не для серьезных задач. Буду рад ошибиться. Но за три ляма сильного игрока не купить.
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Hektor 84
1635422255
Снова берут по принципу он забивал Спартаку? Или от того что когда то был на просмотре в Порту?
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alefreddy
1635431698
не стоит он таких денег только для середняков в три раза дешевле на ротацию может и надо
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