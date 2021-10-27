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    Журналист Алланазаров: Хлусевич перейдет из «Арсенала» в «Спартак»

    Полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич близок к трансферу в «Спартак». Информацию дал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

    «По моей информации, «Спартак» и «Арсенал» договорились о трансфере Даниила Хлусевича. Игрок подпишет контракт с красно-белым в случае успешного прохождения медосмотра», – написал инсайдер.

    • Весной на игрока претендовали «Рубин» и ЦСКА.
    • 20-летний уроженец Симферополя оценивается в 2 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Хлусевича 12 матчей, 2 гола, ассист.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    27.10.2021 23:05
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +287

      Форвард 79 31 минуту назад

      На мой взгляд это не нужно не ему не Спартаку
      Для Спартака это не более чем увеличение глубины состава, а для него, как кажется уготовлена судьба Мирзова или в лучшем случае Ломовицкого

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11034

      NewLife 1 час назад

      Дети лимита пользуются спросом.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +21576

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      И зачем он там нужен? Спартак опускает планку всё ниже и ниже...(((

      2
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      ...
      Рейтинг: +13885

      Persona_non_Grata > DOCTOR PENALTY 38 минут назад

      Может для усиления Спартак-2 ??? Иначе и правда какой то странный трансфер ... , а может там разглядели какое-то сверх дарование ?

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      Рейтинг: +3038

      aaaaahhhh > Persona_non_Grata 7 минут назад

      не кому похоже таланты рассматривать, отсюда и часть проблем.

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