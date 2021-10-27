Журналист Алланазаров: Хлусевич перейдет из «Арсенала» в «Спартак»

Полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич близок к трансферу в «Спартак». Информацию дал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

«По моей информации, «Спартак» и «Арсенал» договорились о трансфере Даниила Хлусевича. Игрок подпишет контракт с красно-белым в случае успешного прохождения медосмотра», – написал инсайдер.