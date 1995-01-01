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    «Матч ТВ»: продление контракта с «Зенитом» – приоритет Сутормина

    Футболист «Зенита» Алексей Сутормин настроен продлить контракт с клубом. Соглашение истекает летом. Вскоре начнутся переговоры.

    Известно, что в случае непродления контракта Сутормина с «Зенитом» его готовы подписать три клуба РПЛ.

    • Летом купить Сутормина хотело «Динамо», но получило отказ.
    • Сутормин куплен «Зенитом» летом 2019 года.
    • В последнем матче сборной России Сутормин был капитаном.

    Сутормин: «Шутки про 50 тысяч рублей задевали маму. Она не понимала, зачем люди пишут столько негатива»

    Сутормин – о фарм-клубах «Зенита»: «Дзюба спросил перед матчем с «Оренбургом»: «Неужели вам что-то говорили?»

    Сутормин: «Нельзя говорить, что Дзюба подставил сборную. В сентябре все молчали»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:10
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12929

      Skull_Boy 46 минут назад

      Настолько приоритет, что сидит постоянно в запасе

      0
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      Рейтинг: +583

      Fju-2 2 часа назад

      Надо переподписывать!
      Как-никак капитан сборной России)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +871

      БОМЖАРНИК 2 часа назад

      Шняга Тв- глупости говорит!!
      Кто же от такой ЖИРНОЙ кормушки хочет оторваться???

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