«Матч ТВ»: продление контракта с «Зенитом» – приоритет Сутормина

Настолько приоритет, что сидит постоянно в запасе
Футболист «Зенита» Алексей Сутормин настроен продлить контракт с клубом. Соглашение истекает летом. Вскоре начнутся переговоры.
Известно, что в случае непродления контракта Сутормина с «Зенитом» его готовы подписать три клуба РПЛ.
- Летом купить Сутормина хотело «Динамо», но получило отказ.
- Сутормин куплен «Зенитом» летом 2019 года.
- В последнем матче сборной России Сутормин был капитаном.
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