«Матч ТВ»: продление контракта с «Зенитом» – приоритет Сутормина

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин настроен продлить контракт с клубом. Соглашение истекает летом. Вскоре начнутся переговоры.

Известно, что в случае непродления контракта Сутормина с «Зенитом» его готовы подписать три клуба РПЛ.

Летом купить Сутормина хотело «Динамо», но получило отказ.

Сутормин куплен «Зенитом» летом 2019 года.

В последнем матче сборной России Сутормин был капитаном.

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