Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    ЦСКА, «Локомотив», «Рубин» готовы подписать Сутормина

    К футболисту «Зенита» Алексею Сутормину есть интерес со стороны других клубов РПЛ. Речь идет о ЦСКА, «Локомотиве» и «Рубине».

    Эти три команды готовы подписать игрока, если он не продлит контракт с «Зенитом». Соглашение истекает летом.

    • Летом купить Сутормина хотело «Динамо», но получило отказ.
    • Сутормин куплен «Зенитом» летом 2019 года.
    • В последнем матче сборной России Сутормин был капитаном.

    Сутормин: «Шутки про 50 тысяч рублей задевали маму. Она не понимала, зачем люди пишут столько негатива»

    Сутормин – о фарм-клубах «Зенита»: «Дзюба спросил перед матчем с «Оренбургом»: «Неужели вам что-то говорили?»

    Сутормин: «Нельзя говорить, что Дзюба подставил сборную. В сентябре все молчали»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:55
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +53546

      portero 13 минут назад

      Не зря перешёл в Зенит и в сборной капитанить начал... и спрос , и ценник поднял.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -226

      СуперПАВ9 48 минут назад

      Если не дурак в Локо придет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25708

      пьяныйхоровод 51 минуту назад

      Рубину можно (бесплатно) вернуть картонную фигуру Сутора .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12195

      Hektor 84 1 час назад

      Вернет ли синит Лёху полтинника обратно в Рубин за 50000р?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3477

      Бомбардиръ 1 час назад

      Можно будет бесплатно подписать его и сэкономить 50 тыщ рублей.

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90580
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67913
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru