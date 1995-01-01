Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    Сутормин: «Шутки про 50 тысяч рублей задевали маму. Она не понимала, зачем люди пишут столько негатива»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как он и его семья реагировали на шутки о 50 тысячах рублей, якобы заплаченных петербургским клубом за футболиста «Рубину» в 2019 году.

    «Шутки про 50 тысяч рублей воспринимал совершенно спокойно. Даже мог посмеяться. Вот родные переживали… Приходилось успокаивать: говорил, что не нужно переживать и серьeзно к этому относиться. Особенно задевало маму. Она не понимала, зачем люди пишут столько негатива.

    Старался объяснить, что люди, возможно, просто хотят пошутить. Даже если у них есть какая-то злоба, то не стоит на это реагировать. Для всех ведь трудно оставаться хорошим? Если реагировать на все шутки, то своего здоровья не хватит. Надо спокойнее относиться», – сказал Сутормин.

    • Сутормин провел 12 матчей за «Зенит» в этом сезоне, забил 4 гола и отдал 1 ассист.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.

    Сутормин – о фарм-клубах «Зенита»: «Дзюба спросил перед матчем с «Оренбургом»: «Неужели вам что-то говорили?»

    Сутормин: «Нельзя говорить, что Дзюба подставил сборную. В сентябре все молчали»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:27
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10561

      BRO_football 8 минут назад

      А в чём тут шутка? Это ведь правда и доказательства были. Нехорошо маму обманывать, Лёша!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      чаппай 16 минут назад

      У нас большая часть страны - мама сутормина, которые ни.ера не понимают и не хотят понимать, того, что творится в стране

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      Storm13 29 минут назад

      Что-то звездаболы зенитчики разговорились. Полено от бревна научился трещать безостановочно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3064

      AZ 48 минут назад

      Мда, да ты сам ходящий клоун... Отдать клубу 50.000 рублей за переход - это не смех?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -267

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Особенно задевало маму. Она не понимала, зачем люди пишут столько негатива.=======Печально канеш...Но если бы её сын был грузчиком, то таких переживаний не было бы...И денех агроменных, которые зарабатывает сын, трудясь не грузчиком, а футболистом -- не было бы.
      Так что мама Сутормина, выбирайте --или деньги, или отсутствие переживаний.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -267

      Вот оно чё Михалыч > Вот оно чё Михалыч 53 минуты назад

      Кстати о зарплатах --- В 2019 году Сутормин получил 600 тысяч евро...О зарплате грузчиков догадайтесь сами.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2871

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Теперь этот бомжара вместо зюбы балаболить будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25532

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Потому что Лёха , это не люди , это свиньи .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2275

      R_a_i_n > пьяныйхоровод 1 час назад

      Т.е. свиньи провернули афёру с стоимостью 50 т.р. Ну да, логика бомжа...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2275

      R_a_i_n 1 час назад

      Да какие уж тут шутки, Володь)))

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90175
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67825
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru