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  • Сутормин: «Шутки про 50 тысяч рублей задевали маму. Она не понимала, зачем люди пишут столько негатива»

Сутормин: «Шутки про 50 тысяч рублей задевали маму. Она не понимала, зачем люди пишут столько негатива»

12 октября 2021, 19:27
28

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как он и его семья реагировали на шутки о 50 тысячах рублей, якобы заплаченных петербургским клубом за футболиста «Рубину» в 2019 году.

«Шутки про 50 тысяч рублей воспринимал совершенно спокойно. Даже мог посмеяться. Вот родные переживали… Приходилось успокаивать: говорил, что не нужно переживать и серьeзно к этому относиться. Особенно задевало маму. Она не понимала, зачем люди пишут столько негатива.

Старался объяснить, что люди, возможно, просто хотят пошутить. Даже если у них есть какая-то злоба, то не стоит на это реагировать. Для всех ведь трудно оставаться хорошим? Если реагировать на все шутки, то своего здоровья не хватит. Надо спокойнее относиться», – сказал Сутормин.

  • Сутормин провел 12 матчей за «Зенит» в этом сезоне, забил 4 гола и отдал 1 ассист.
  • Его контракт с клубом истекает следующим летом.

Сутормин – о фарм-клубах «Зенита»: «Дзюба спросил перед матчем с «Оренбургом»: «Неужели вам что-то говорили?»

Сутормин: «Нельзя говорить, что Дзюба подставил сборную. В сентябре все молчали»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Сутормин Алексей
Комментарии (28)
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R_a_i_n
1634056415
Да какие уж тут шутки, Володь)))
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Иван Петров 1986
1634057361
Теперь этот бомжара вместо зюбы балаболить будет.
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AZ
1634058378
Мда, да ты сам ходящий клоун... Отдать клубу 50.000 рублей за переход - это не смех?
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Storm13
1634059493
Что-то звездаболы зенитчики разговорились. Полено от бревна научился трещать безостановочно?
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BRO_football
1634060755
А в чём тут шутка? Это ведь правда и доказательства были. Нехорошо маму обманывать, Лёша!
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Hektor 84
1634061942
Леха полтинник наследник шлюпы))) понесло парня. Над тобой и суммой твоего трансфера вся европа смеется! УЕФА не трогает твою бомжарню от того что хаспром один из спонсоров твоего помойного клубишки. А так бы не мешало проверить отчетность бомжарни на соблюдение ффп.
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kliker
1634064141
Леха полтинник не смог объяснить маме схемы откатов, мама очень переживала, что сынок не способен объяснить элементарные бомжовые схемы.
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Бриг
1634065278
Тут почитаешь - может показаться, что прям вся страна негодует. На самом деле всего десяток-другой неудачников и завистников выделываются друг перед другом от нечего делать.
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житель СПб
1634067050
Опять 25! Пост об игроке Зенита, речь о святом - о матери... Как всегда, собралась спартаковская камарилья со злостными высказываниями...
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Азбука
1634117531
Для уточнения ситуации, хотелось бы узнать сумму трансфера Сутормина в Рубин. Сколько казанский клуб потерял или наварил в итоге?
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