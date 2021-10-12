Сутормин: «Шутки про 50 тысяч рублей задевали маму. Она не понимала, зачем люди пишут столько негатива»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как он и его семья реагировали на шутки о 50 тысячах рублей, якобы заплаченных петербургским клубом за футболиста «Рубину» в 2019 году.

«Шутки про 50 тысяч рублей воспринимал совершенно спокойно. Даже мог посмеяться. Вот родные переживали… Приходилось успокаивать: говорил, что не нужно переживать и серьeзно к этому относиться. Особенно задевало маму. Она не понимала, зачем люди пишут столько негатива.

Старался объяснить, что люди, возможно, просто хотят пошутить. Даже если у них есть какая-то злоба, то не стоит на это реагировать. Для всех ведь трудно оставаться хорошим? Если реагировать на все шутки, то своего здоровья не хватит. Надо спокойнее относиться», – сказал Сутормин.

Сутормин провел 12 матчей за «Зенит» в этом сезоне, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

Его контракт с клубом истекает следующим летом.

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