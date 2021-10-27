Главные новости дня. «Севилья» хочет арендовать Миранчука, Кафанов возглавил «Ростов»

«Реал» бесплатно подпишет Мбаппе. Контракт готов, но его нельзя подписать до февраля.

«Севилья» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты» до конца сезона-2021/22.

Кубок России. ЦСКА и «Динамо» вышли в 1/8 финала.

Суд признал незаконной выплату 400 миллионов компенсации Газизову. «Спартак» может взыскать с него 88 миллионов.

Тренер сборной России Кафанов возглавил «Ростов». Фактическим главным тренером «Ростова» будет Тедеев.

Умер тренер «Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА против «Зенита» Смит.

ЦСКА, «Локомотив», «Рубин» готовы подписать Сутормина.

Sky Sports: Сульшер не будет уволен из «МЮ».

«СЭ»: фанаты «Спартака» встретятся с командой и Виторией на этой неделе.

«Зенит» распродал первый тираж футболок «7:1» за два часа.