Главные новости дня. «Севилья» хочет арендовать Миранчука, Кафанов возглавил «Ростов»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: -224

      СуперПАВ9 52 минуты назад

      Миральчук на понинидение в испанию точно не пойдет

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