«Севилья» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты» до конца сезона-2021/22

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Севилье».
По информации Eurostavka, испанский клуб хочет арендовать 26-летнего россиянина зимой до конца сезона-2021/22. «Севилья» следит за Миранчуком еще со времен выступлений за «Локомотив».
- Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года.
- В этом сезоне хавбек сделал 1 ассист в 7 матчах.
Агент Миранчука: «Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб»
Агент Миранчука: «Вариант возвращения в Россию нами не рассматривается»
Источник: Eurostavka