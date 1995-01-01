Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    «Севилья» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты» до конца сезона-2021/22

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Севилье».

    По информации Eurostavka, испанский клуб хочет арендовать 26-летнего россиянина зимой до конца сезона-2021/22. «Севилья» следит за Миранчуком еще со времен выступлений за «Локомотив».

    • Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года.
    • В этом сезоне хавбек сделал 1 ассист в 7 матчах.

    Агент Миранчука: «Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб»

    Агент Миранчука: «Вариант возвращения в Россию нами не рассматривается»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:48
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11623

      житель СПб 26 минут назад

      Неплохой вариант! И возможность раскрыться! Удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11782

      ВетеR 35 минут назад

      Путь Миранчука - аоенды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2359

      FRZZ 39 минут назад

      А Миранчук уверен, что в Севилье у него будет больше игрового времени?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12204

      Hektor 84 41 минуту назад

      Характера и уверенности не хватает Лёше чтоб в Европе раскрыться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1372

      Alex Y 49 минут назад

      Хороший вариант, даже отличный)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      БОМЖАРНИК 50 минут назад

      Ща утятина полетит стаей)))
      Вчера же писали,что останется в Италли,только в другом клубе!

      Завтра с утра инфа - зенит предложил купить у Аталанты Леху за 45 мле евро.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90580
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67913
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru