«Севилья» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты» до конца сезона-2021/22

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Севилье».

По информации Eurostavka, испанский клуб хочет арендовать 26-летнего россиянина зимой до конца сезона-2021/22. «Севилья» следит за Миранчуком еще со времен выступлений за «Локомотив».

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года.

В этом сезоне хавбек сделал 1 ассист в 7 матчах.

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