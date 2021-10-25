Агент Миранчука: «Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, допустил, что его клиент сменит команду во время зимнего трансферного окна.

«Мы находимся в тесном контакте с президентом «Аталанты». 17 октября был день рождения братьев, что совпало с датой дня рождения итальянского клуба. Я списался с президентом – Лука Перкасси. Мы друг друга поздравили.

Договорились, что я приеду в Италию к 20 ноября. В этот день у команды игра со «Специей». После неe мы запланировали встречу в расширенном составе, в ходе которой мы рассмотрим возможные варианты развития событий.

Но могу сказать однозначно, что у президента и всех остальных руководителей клуба отсутствует расстройство этим трансфером. Весь менеджмент верит в Алексея, не жалеет о его покупке и не планирует его продавать. Они категорически это подчeркивают. Все понимают, что это футбол.

Кто его знает – может, завтра Гасперини решит возглавить сборную или получит предложение от арабского клуба. И всe сразу может поменяться. Ни от одного итальянского партнeра, ни от самого клуба я не слышал о желании «Аталанты» продать Лeшу зимой.

Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб. К Миранчуку есть интерес от добротных команд Серии А. Есть контакты, есть обсуждение. Его качества всем известны.

Реноме у него в Италии хорошее. Никакой паники, никаких расстройств. У Лeши нет сомнений в правильности перехода в «Аталанту», – сказал агент.