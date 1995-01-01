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    Агент Миранчука: «Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, допустил, что его клиент сменит команду во время зимнего трансферного окна.

    «Мы находимся в тесном контакте с президентом «Аталанты». 17 октября был день рождения братьев, что совпало с датой дня рождения итальянского клуба. Я списался с президентом – Лука Перкасси. Мы друг друга поздравили.

    Договорились, что я приеду в Италию к 20 ноября. В этот день у команды игра со «Специей». После неe мы запланировали встречу в расширенном составе, в ходе которой мы рассмотрим возможные варианты развития событий.

    Но могу сказать однозначно, что у президента и всех остальных руководителей клуба отсутствует расстройство этим трансфером. Весь менеджмент верит в Алексея, не жалеет о его покупке и не планирует его продавать. Они категорически это подчeркивают. Все понимают, что это футбол.

    Кто его знает – может, завтра Гасперини решит возглавить сборную или получит предложение от арабского клуба. И всe сразу может поменяться. Ни от одного итальянского партнeра, ни от самого клуба я не слышал о желании «Аталанты» продать Лeшу зимой.

    Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб. К Миранчуку есть интерес от добротных команд Серии А. Есть контакты, есть обсуждение. Его качества всем известны.

    Реноме у него в Италии хорошее. Никакой паники, никаких расстройств. У Лeши нет сомнений в правильности перехода в «Аталанту», – сказал агент.

    • Россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года.
    • В текущем сезоне хавбек сделал 1 ассист в 7 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22142

      vladimir-7 27 минут назад

      Ну если всё так хорошо и все довольны, зачем искать какой-то клуб
      в Италии для передачи туда Миранчука в аренду?

      0
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      Рейтинг: +10592

      Cleaner 2 часа назад

      Миранчук, переходи в Ювентус. Хорошая команда, поможешь ей выиграть чемпионат Италии!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2237

      Krasnodar 123 2 часа назад

      В Салернитану!!!

      0
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      Рейтинг: +8309

      Fusballer 2 часа назад

      Ювентус, Милан, Интер? Ну или в Фиорентину вместо Кокоши.

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