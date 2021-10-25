Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Миранчука: «Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб»

Агент Миранчука: «Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб»

25 октября 2021, 09:20
5

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, допустил, что его клиент сменит команду во время зимнего трансферного окна.

«Мы находимся в тесном контакте с президентом «Аталанты». 17 октября был день рождения братьев, что совпало с датой дня рождения итальянского клуба. Я списался с президентом – Лука Перкасси. Мы друг друга поздравили.

Договорились, что я приеду в Италию к 20 ноября. В этот день у команды игра со «Специей». После неe мы запланировали встречу в расширенном составе, в ходе которой мы рассмотрим возможные варианты развития событий.

Но могу сказать однозначно, что у президента и всех остальных руководителей клуба отсутствует расстройство этим трансфером. Весь менеджмент верит в Алексея, не жалеет о его покупке и не планирует его продавать. Они категорически это подчeркивают. Все понимают, что это футбол.

Кто его знает – может, завтра Гасперини решит возглавить сборную или получит предложение от арабского клуба. И всe сразу может поменяться. Ни от одного итальянского партнeра, ни от самого клуба я не слышал о желании «Аталанты» продать Лeшу зимой.

Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб. К Миранчуку есть интерес от добротных команд Серии А. Есть контакты, есть обсуждение. Его качества всем известны.

Реноме у него в Италии хорошее. Никакой паники, никаких расстройств. У Лeши нет сомнений в правильности перехода в «Аталанту», – сказал агент.

  • Россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года.
  • В текущем сезоне хавбек сделал 1 ассист в 7 матчах.

Источник: «Чемпионат»
Италия. Серия А Аталанта Миранчук Алексей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fusballer
1635146668
Ювентус, Милан, Интер? Ну или в Фиорентину вместо Кокоши.
Ответить
Krasnodar 123
1635148745
В Салернитану!!!
Ответить
vladimir-7
1635154786
Ну если всё так хорошо и все довольны, зачем искать какой-то клуб в Италии для передачи туда Миранчука в аренду?
Ответить
Hektor 84
1635171414
Куёвый агент у Леши! Как и футболист из Леши.
Ответить
Главные новости
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
4
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
1
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
8
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
1
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
9
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
6
Все новости
Все новости
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
Вчера, 13:22
5
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
29 августа
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
29 августа
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
ФотоМората нашел новый клуб
28 августа
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
3
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Фото«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
21 августа
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
21 августа
1
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
21 августа
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
20 августа
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
20 августа
6
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
20 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+