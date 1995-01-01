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    Агент Миранчука: «Вариант возвращения в Россию нами не рассматривается»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, исключил переход своего клиента в клуб РПЛ.

    «Хочу подчеркнуть, что вариант возвращения в Россию нами не рассматривается. Всe познаeтся в сравнении. Лeше комфортно и интересно в Италии. С профессиональной точки зрения его тоже всe устраивает.

    Сейчас Алексей просто не в полной мере может оправдать ожидания Гасперини. Тренер хочет видеть жeсткий характер, более активную игру в оборону, лучшее ведение единоборств. Это главная проблема.

    Миранчук – созидательный игрок. Если бы он в себе сочетал умение грамотно вести единоборства с теми качествами, которые у него уже есть – это был бы другой футболист, который бы оценивался в десятки раз выше.

    Это был бы другой уровень. Таких игроков в Европе по пальцам пересчитать, кто в себе сочетает всe это», – сказал агент.

    • Россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года.
    • В текущем сезоне хавбек сделал 1 ассист в 7 матчах.
    • В январе Миранчук может уйти в другой итальянский клуб на правах аренды.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:21
    Комментарии14
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      Рейтинг: +5366

      Из Твери Леха 9 минут назад

      В этом +, можно играть и в Дженоа каком-нибудь, но только играть, а не сидеть.

      0
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      Рейтинг: +136

      ElninoO 28 минут назад

      В игре Аталанты важен прессинг, а если кто-то выпадает то и вся система рушится.
      Так что если игрок не учится тому что нужно тренеру то это его проблемы.

      1
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      Рейтинг: +21866

      bset 1 час назад

      Ахахаха. Болельщики как обычно. Сидишь всю карьеру в РПЛ - лошара, надо было в Европу ехать. Уехал в Европу, немного не получилось, но все равно намерен биться, а не сдаваться и возвращаться назад - тоже лошара, кому ты там в Европе нужен. Такие смешные вы))

      0
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      Рейтинг: +255

      Вонючая бомжарня 1 час назад

      Ну да, такие звёзды не для отсталой России

      0
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      ...
      Рейтинг: +8309

      Fusballer > Вонючая бомжарня 1 час назад

      Наоборот - Лёха уже не дотягивает до РПЛ.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1236

      Блямба 2 часа назад

      Да и ладно,чё..
      У нас тут своих "Алёш" хватает..

      2
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      ...
      Рейтинг: +8309

      Fusballer > Блямба 1 час назад

      И колянов.

      1
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      Рейтинг: +1236

      Блямба > Fusballer 1 час назад

      тупанул слегка..)
      Но!ненадолго.
      Вы про Николая Олеговича,видимо.
      --
      Да оботрётся парень,не расстраивайтесь.Есть в нём что-то.Удар держит,по крайней мере..
      Да и "антифриз)",тоже.. норм-приобретение.
      В стане зажравшихся миллионеров эти двое ещё принесут огромную пользу..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8309

      Fusballer > Блямба 1 час назад

      Будем надеяться)))

      0
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      Рейтинг: +2034

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      Люксембург? Андорра? На худой конец - Кипр?

      2
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      Рейтинг: +22142

      vladimir-7 > Радио1000шумеров 24 минуты назад

      С худым концом на Кипре делать нечего.

      0
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      Рейтинг: +22142

      vladimir-7 2 часа назад

      Получается, что в Аталанте надежды не оправдались из-за того, что
      Миранчуку предъявляют другие требования игры, чем те которые он
      способен выполнять.

      2
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      Рейтинг: +777

      БОМЖАРНИК 2 часа назад

      Ну и то так!!
      В нашем двровом чемпионате ловить не чего!

      0
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      ...
      Рейтинг: +22142

      vladimir-7 > БОМЖАРНИК 17 минут назад

      А бабки?

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