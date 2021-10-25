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  • Агент Миранчука: «Вариант возвращения в Россию нами не рассматривается»

Агент Миранчука: «Вариант возвращения в Россию нами не рассматривается»

25 октября 2021, 10:21
16

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, исключил переход своего клиента в клуб РПЛ.

«Хочу подчеркнуть, что вариант возвращения в Россию нами не рассматривается. Всe познаeтся в сравнении. Лeше комфортно и интересно в Италии. С профессиональной точки зрения его тоже всe устраивает.

Сейчас Алексей просто не в полной мере может оправдать ожидания Гасперини. Тренер хочет видеть жeсткий характер, более активную игру в оборону, лучшее ведение единоборств. Это главная проблема.

Миранчук – созидательный игрок. Если бы он в себе сочетал умение грамотно вести единоборства с теми качествами, которые у него уже есть – это был бы другой футболист, который бы оценивался в десятки раз выше.

Это был бы другой уровень. Таких игроков в Европе по пальцам пересчитать, кто в себе сочетает всe это», – сказал агент.

  • Россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года.
  • В текущем сезоне хавбек сделал 1 ассист в 7 матчах.
  • В январе Миранчук может уйти в другой итальянский клуб на правах аренды.

Источник: «Чемпионат»
Италия. Серия А Аталанта Миранчук Алексей
Комментарии (16)
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vladimir-7
1635147131
Получается, что в Аталанте надежды не оправдались из-за того, что Миранчуку предъявляют другие требования игры, чем те которые он способен выполнять.
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Блямба
1635147924
Да и ладно,чё.. У нас тут своих "Алёш" хватает..
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ElninoO
1635154732
В игре Аталанты важен прессинг, а если кто-то выпадает то и вся система рушится. Так что если игрок не учится тому что нужно тренеру то это его проблемы.
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Из Твери Леха
1635155884
В этом +, можно играть и в Дженоа каком-нибудь, но только играть, а не сидеть.
Ответить
svetekanet
1635162528
В Кайрат?
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Hektor 84
1635171472
Так кто больше сунет туда и поедет
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