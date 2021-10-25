Агент Миранчука: «Вариант возвращения в Россию нами не рассматривается»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, исключил переход своего клиента в клуб РПЛ.
«Хочу подчеркнуть, что вариант возвращения в Россию нами не рассматривается. Всe познаeтся в сравнении. Лeше комфортно и интересно в Италии. С профессиональной точки зрения его тоже всe устраивает.
Сейчас Алексей просто не в полной мере может оправдать ожидания Гасперини. Тренер хочет видеть жeсткий характер, более активную игру в оборону, лучшее ведение единоборств. Это главная проблема.
Миранчук – созидательный игрок. Если бы он в себе сочетал умение грамотно вести единоборства с теми качествами, которые у него уже есть – это был бы другой футболист, который бы оценивался в десятки раз выше.
Это был бы другой уровень. Таких игроков в Европе по пальцам пересчитать, кто в себе сочетает всe это», – сказал агент.
- Россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года.
- В текущем сезоне хавбек сделал 1 ассист в 7 матчах.
- В январе Миранчук может уйти в другой итальянский клуб на правах аренды.