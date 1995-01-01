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    Metaratings: фактическим главным тренером «Ростова» будет Тедеев

    Назначение на пост главного тренера «Ростова» Виталия Кафанова – лишь формальная процедура, информирует источник.

    Это связано с наличием у него лицензии категории Pro и отсутствием таковой у Заура Тедеева, несколько недель бывшего в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

    Тедеев будет и дальше фактическим главным тренером «Ростова», Кафанов – формальным.

    • Возглавлять клуб РПЛ без лицензии Pro нельзя.
    • Кафанов совмещает работу в «Ростове» с должностью тренера вратарей сборной России.
    • Ростовчане идут в РПЛ на 12-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2042

      acor94 2 часа назад

      Интересно, а Кафанов может угарнуть и приехать сам тренировать, ставить на матч состав и тд? А тедеева вернуть туда откуда пришёл. Ведь по документам он главный.

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      Рейтинг: +21894

      bset > acor94 1 час назад

      Кафанов бы контракт не подписывал, если бы не был согласен быть номинальным главным. А то это странно - договорились, подписи поставили, а потом вдруг он решил "угарнуть"

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