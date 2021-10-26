Metaratings: фактическим главным тренером «Ростова» будет Тедеев

Назначение на пост главного тренера «Ростова» Виталия Кафанова – лишь формальная процедура, информирует источник.

Это связано с наличием у него лицензии категории Pro и отсутствием таковой у Заура Тедеева, несколько недель бывшего в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Тедеев будет и дальше фактическим главным тренером «Ростова», Кафанов – формальным.