«Реал» бесплатно подпишет Мбаппе. Контракт готов, но его нельзя подписать до февраля

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «Реале».
По информации Madrid Xtra со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио, 22-летний француз окончательно решил перейти в «Реал».
Контракт Мбаппе с мадридским клубом уже готов, но его можно будет подписать не раньше февраля. Француз перейдет в «Реал» на правах свободного агента.
- Договор Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня 2022 года.
- В текущем сезоне он забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 14 матчах.
- Летом «ПСЖ» отказался продавать Мбаппе в «Реал» за 220 миллионов.
Источник: твиттер Madrid Xtra
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