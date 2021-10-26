«Реал» бесплатно подпишет Мбаппе. Контракт готов, но его нельзя подписать до февраля

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «Реале».

По информации Madrid Xtra со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио, 22-летний француз окончательно решил перейти в «Реал».

Контракт Мбаппе с мадридским клубом уже готов, но его можно будет подписать не раньше февраля. Француз перейдет в «Реал» на правах свободного агента.