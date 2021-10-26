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    «Реал» бесплатно подпишет Мбаппе. Контракт готов, но его нельзя подписать до февраля

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «Реале».

    По информации Madrid Xtra со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио, 22-летний француз окончательно решил перейти в «Реал».

    Контракт Мбаппе с мадридским клубом уже готов, но его можно будет подписать не раньше февраля. Француз перейдет в «Реал» на правах свободного агента.

    • Договор Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня 2022 года.
    • В текущем сезоне он забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 14 матчах.
    • Летом «ПСЖ» отказался продавать Мбаппе в «Реал» за 220 миллионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Madrid Xtra

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    26.10.2021 23:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12207

      Hektor 84 7 минут назад

      Ну хоть кто то пробует парижскую помойку! Буду рад если остальные звезды разбегутся! И останутся гном и подкаблучник с его порноактрисой развлекать шейхов)

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