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  • Sky Sports: «ПСЖ» отказался продавать Мбаппе в «Реал» за 220 миллионов. Мадридцы вышли из переговоров

Sky Sports: «ПСЖ» отказался продавать Мбаппе в «Реал» за 220 миллионов. Мадридцы вышли из переговоров

31 августа 2021, 20:59
18

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не перейдет в «Реал» в это трансферное окно.

По информации Sky Sports, мадридский клуб был готов заплатить 220 миллионов евро за француза, но «ПСЖ» отклонил это предложение.

«Реал» вышел из переговоров по трансферу Мбаппе. Мадридцы подпишут 22-летнего форварда бесплатно следующим летом.

  • В новом сезоне Мбаппе забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах.
  • Форвард не собирается продлевать контракт с «ПСЖ».
  • В январе 22-летний футболист будет иметь право заключить предварительное соглашение с другим клубом.

Источник: Sky Sports
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Мбаппе Килиан
Комментарии (18)
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bomilazdeshnii
1630433243
Блин, какие суммы ходят!
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Play
1630433706
Совершенно непонятна позиция ПСЖ. Даже учитывая, что там деньги не считают, ну он же уйдёт через год бесплатно, а тут овер 200 миллионов. Лигу Чемпионов ПСЖ всё равно не выиграет в этом сезоне, а во Франции они и без Мбаппе всё повыигрывают.
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KOLBIS
1630434195
Видимо не нравится его выбор...
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Dr.Metal
1630434250
А вообще глупо конечно. За 220 можно два-три игрока прикупить, хотя куда им четвертый состав собирать
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сутулая собака и лисы
1630434324
опять шейхи не хотят расставаться со своей дорогостоящей вещью. с Неймаром получилось, теперь будут ведь год стараться купить жопу Мбаппе.
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Soccerdealer63
1630435347
Даже рассмеялся! Как в воду глядел))) МЙ ПОСТ ОТ 25 августа (это на момент, когда Мадрид давал 160 лямлв, а бедуины оскорбились): "....25.08.2021 23:34 Перес: «ПСЖ» грубо ответил на запрос «Реала» по Мбаппе» Думаю, что: 1. Очевидно, что больше 160 лямов сегодня пассажирам катарского паровоза вряд ли кто за Мбаппе предложит...И, по их реакции, понятно, что... бабки их в принципе не интересуют))) 2. Реал предлагает Киллиану 150 лямов за 6 лет и , очевидно, безусловное лидерство в игровой модели команды на тот же период... Ясен пень - за эти годы парнишка наколотит кучу голов и завоюет кучу призов, включая персональные.... В ПСЖ Мбаппе не явный лидер при живом Неймаре и точно лидером не будет ближайшие пару лет с приходом второй живой легенды Месси.... Но по ЗП катарчане смогут легко перебить реального Переса и дать мятежному юнцу те же 150...на за пять лет, например))) И ПООБЕЩАТЬ ЛИДЕРСТВО РОВНО ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА, А ПОКА - "ПОТЕРПЕТЬ", поработать на дедушек))) К тому же, в нынешнем составе шансы ПСЖ на ЛЧ переоценить трудно! В общнм, думается, что и за 180-200 (если Реал окончательно сбрендит и решит тряхнуть мощной) Киллиана не отдадут...а до окончания контракта ему в Париже ТАКОЕ ПРЕДЛОЖАТ, что ...сердце красавицы дрогнет))))
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portero
1630436402
понятно было что не продадут, игры ... что такое деньги для шейха??? их девать просто некуда....
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Psih86
1630438533
Да откуда у них такие деньги, они хер с солью доедают:) Милльярдные долги, зп Бейлу заплатить не могут... Вот всякие Камавинги это уровень Реала.
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житель СПб
1630439539
Этот мыльный пузырь достаточно скоро должен лопнуть. Это - не экономика. Выбросить 220 млн. евро нормальный бизнесмен не может. Значит, здесь другое.
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Korsar_03
1630453191
Вот и славно.
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