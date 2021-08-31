Sky Sports: «ПСЖ» отказался продавать Мбаппе в «Реал» за 220 миллионов. Мадридцы вышли из переговоров

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не перейдет в «Реал» в это трансферное окно.
По информации Sky Sports, мадридский клуб был готов заплатить 220 миллионов евро за француза, но «ПСЖ» отклонил это предложение.
«Реал» вышел из переговоров по трансферу Мбаппе. Мадридцы подпишут 22-летнего форварда бесплатно следующим летом.
- В новом сезоне Мбаппе забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах.
- Форвард не собирается продлевать контракт с «ПСЖ».
- В январе 22-летний футболист будет иметь право заключить предварительное соглашение с другим клубом.
Источник: Sky Sports