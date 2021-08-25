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    Sky Sports: «ПСЖ» отказался продавать Мбаппе в «Реал» за 220 миллионов. Мадридцы вышли из переговоров

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не перейдет в «Реал» в это трансферное окно.

    По информации Sky Sports, мадридский клуб был готов заплатить 220 миллионов евро за француза, но «ПСЖ» отклонил это предложение.

    «Реал» вышел из переговоров по трансферу Мбаппе. Мадридцы подпишут 22-летнего форварда бесплатно следующим летом.

    • В новом сезоне Мбаппе забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах.
    • Форвард не собирается продлевать контракт с «ПСЖ».
    • В январе 22-летний футболист будет иметь право заключить предварительное соглашение с другим клубом.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии13
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      Рейтинг: -572

      СуперПАВ9 17 минут назад

      Правильно слелали

      0
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    • ...
      Рейтинг: +51129

      portero 26 минут назад

      понятно было что не продадут, игры ... что такое деньги для шейха??? их девать просто некуда....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +161

      Soccerdealer63 44 минуты назад

      Даже рассмеялся!
      Как в воду глядел)))
      МЙ ПОСТ ОТ 25 августа (это на момент, когда Мадрид давал 160 лямлв, а бедуины оскорбились):
      "....25.08.2021
      23:34 Перес: «ПСЖ» грубо ответил на запрос «Реала» по Мбаппе»
      Думаю, что: 1. Очевидно, что больше 160 лямов сегодня пассажирам катарского паровоза вряд ли кто за Мбаппе предложит...И, по их реакции, понятно, что... бабки их в принципе не интересуют))) 2. Реал предлагает Киллиану 150 лямов за 6 лет и , очевидно, безусловное лидерство в игровой модели команды на тот же период... Ясен пень - за эти годы парнишка наколотит кучу голов и завоюет кучу призов, включая персональные.... В ПСЖ Мбаппе не явный лидер при живом Неймаре и точно лидером не будет ближайшие пару лет с приходом второй живой легенды Месси.... Но по ЗП катарчане смогут легко перебить реального Переса и дать мятежному юнцу те же 150...на за пять лет, например))) И ПООБЕЩАТЬ ЛИДЕРСТВО РОВНО ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА, А ПОКА - "ПОТЕРПЕТЬ", поработать на дедушек))) К тому же, в нынешнем составе шансы ПСЖ на ЛЧ переоценить трудно! В общнм, думается, что и за 180-200 (если Реал окончательно сбрендит и решит тряхнуть мощной) Киллиана не отдадут...а до окончания контракта ему в Париже ТАКОЕ ПРЕДЛОЖАТ, что ...сердце красавицы дрогнет))))

      0
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      Рейтинг: +747

      Artemka444 > Soccerdealer63 37 минут назад

      Неймар то лидер это ты пошутил???

      3
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      Рейтинг: +526

      сутулая собака и лисы 59 минут назад

      опять шейхи не хотят расставаться со своей дорогостоящей вещью.
      с Неймаром получилось, теперь будут весь год стараться сделать из Мбаппе свого послушного мальчикика.

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      Рейтинг: +1323

      Dr.Metal 1 час назад

      А вообще глупо конечно. За 220 можно два-три игрока прикупить, хотя куда им четвертый состав собирать

      0
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      Рейтинг: +8596

      KOLBIS 1 час назад

      Видимо не нравится его выбор...

      1
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      Рейтинг: +2007

      Play 1 час назад

      Совершенно непонятна позиция ПСЖ. Даже учитывая, что там деньги не считают, ну он же уйдёт через год бесплатно, а тут овер 200 миллионов. Лигу Чемпионов ПСЖ всё равно не выиграет в этом сезоне, а во Франции они и без Мбаппе всё повыигрывают.

      0
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      Рейтинг: +1323

      Dr.Metal > Play 1 час назад

      Почему же не выиграют? Один из главных фаворитов. Разве что Бавария и МанСити смогут противостоять. Прошлогодняя сказка с Челси случайность

      0
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      Рейтинг: +747

      Artemka444 > Dr.Metal 35 минут назад

      Челси дальше ПСЖ пройдет так то

      0
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      Рейтинг: +11528

      Hektor 84 > Dr.Metal 25 минут назад

      У Челси состав с приходом Лукаку и Сауля явно не хуже и помоложе. Псж набрал престарелых гнома и Рамоса, еще не гарантирует победы в ЛЧ. Неймар и Месси на поле минус два при обороне. Да и Мбаппе особо не возвращается. Будут в центре стоять курить в сторонке))) ждать пока отобьются и мяч откатят.

      1
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      Рейтинг: +225

      cheser1970 1 час назад

      зажрались уже

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    • ...
      Рейтинг: +156

      bomilazdeshnii 1 час назад

      Блин, какие суммы ходят!

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