Суд признал незаконной выплату 400 миллионов компенсации Газизову. «Спартак» может взыскать с него 88 миллионов

Юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака» в суде с Шамилем Газизовым, сообщила о признании незаконным соглашения экс-гендиректора клуба с Леонидом Федуном о выплате 400 миллионов рублей.

«Было принято решение удовлетворить апелляционную жалобу «Капитальных активов» и признать недействительным решение совета директоров «Спартака».

Решение совета директоров о передаче полномочий господину Федуну отменено. Соответственно, соглашение в части выплаты ему выходных пособий в сумме 400 миллионов рублей признано судом незаконным.

Сейчас у «Спартака» появилось право взыскать с Газизова 88 миллионов рублей.

Дело завершено, решение вступает в силу с момента оглашения его резолютивной части, но есть право подачи кассационной жалобы, которую никто не отменял», – сообщила Завьялова.

Кассационный суд – последняя инстанция, в которой Газизов сможет обжаловать решение Московского арбитражного суда.