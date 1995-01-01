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    Суд признал незаконной выплату 400 миллионов компенсации Газизову. «Спартак» может взыскать с него 88 миллионов

    Юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака» в суде с Шамилем Газизовым, сообщила о признании незаконным соглашения экс-гендиректора клуба с Леонидом Федуном о выплате 400 миллионов рублей.

    «Было принято решение удовлетворить апелляционную жалобу «Капитальных активов» и признать недействительным решение совета директоров «Спартака».

    Решение совета директоров о передаче полномочий господину Федуну отменено. Соответственно, соглашение в части выплаты ему выходных пособий в сумме 400 миллионов рублей признано судом незаконным.

    Сейчас у «Спартака» появилось право взыскать с Газизова 88 миллионов рублей.

    Дело завершено, решение вступает в силу с момента оглашения его резолютивной части, но есть право подачи кассационной жалобы, которую никто не отменял», – сообщила Завьялова.

    Кассационный суд – последняя инстанция, в которой Газизов сможет обжаловать решение Московского арбитражного суда.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • По двум предыдущим решениям суда «Спартак» должен был выплатить Газизову 399 208 868 рублей в качестве выходного пособия.
    • Московский клуб уже заплатил функционеру около 89 миллионов рублей, которые и намерен вернуть.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии11
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      Рейтинг: +14748

      Garrincha58 8 минут назад

      больным детишкам по ТВ собирают по всей стране, а эти дармоеды типа Г и Ф разбрасываются сотнями миллионов, как какими то бумажками, кто нибудь скажет какой толк от таких функционеров

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      Рейтинг: +26044

      silver29 9 минут назад

      Фигня какая-то, федун ему подписал контракт и заплатил, и он же не согласен с этим решением и сутяжится.

      0
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      Рейтинг: +869

      Zenit_Zenit 24 минуты назад

      Мда…и не удивительно, что Спартак в такой жопе сегодня… баблом кидаться не в футбол играть

      1
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      Рейтинг: +26044

      silver29 > Zenit_Zenit 7 минут назад

      Нда... когда газпром на зинок кидается баблом, вся страна в опе сидит ((((

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      Рейтинг: +869

      Zenit_Zenit > silver29 3 минуты назад

      Вся страна - это спартачок? Ну в жопе так в жопе - сам сказал…

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      Рейтинг: +26044

      silver29 > Zenit_Zenit 25 секунд назад

      вся страна заморыш, это вся страна, а не твой мусорный бачок.

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      Рейтинг: +13958

      paracetamol 26 минут назад

      Стокгольмский арбитраж решение принимал, что-ли?

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      Рейтинг: +53551

      portero 27 минут назад

      Арбитражный суд, со знакомым судьей всегда примет нужное решение... теперь чей судья будет в следующией инстанции???

      1
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      Рейтинг: +8906

      playsh > portero 13 минут назад

      Инстанций больше не будет.Осталась только подать на кассацию.Но после двух судов это,как правило,бесполезно.

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      Рейтинг: +53551

      portero > playsh 10 минут назад

      пофиг на эти игры, они точно честными не бывают...

      0
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      Рейтинг: +8906

      playsh 29 минут назад

      Получило Газизовское рыло по хлебалу!!!

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