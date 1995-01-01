Суд признал незаконной выплату 400 миллионов компенсации Газизову. «Спартак» может взыскать с него 88 миллионов

больным детишкам по ТВ собирают по всей стране, а эти дармоеды типа Г и Ф разбрасываются сотнями миллионов, как какими то бумажками, кто нибудь скажет какой толк от таких функционеров
Юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака» в суде с Шамилем Газизовым, сообщила о признании незаконным соглашения экс-гендиректора клуба с Леонидом Федуном о выплате 400 миллионов рублей.
«Было принято решение удовлетворить апелляционную жалобу «Капитальных активов» и признать недействительным решение совета директоров «Спартака».
Решение совета директоров о передаче полномочий господину Федуну отменено. Соответственно, соглашение в части выплаты ему выходных пособий в сумме 400 миллионов рублей признано судом незаконным.
Сейчас у «Спартака» появилось право взыскать с Газизова 88 миллионов рублей.
Дело завершено, решение вступает в силу с момента оглашения его резолютивной части, но есть право подачи кассационной жалобы, которую никто не отменял», – сообщила Завьялова.
Кассационный суд – последняя инстанция, в которой Газизов сможет обжаловать решение Московского арбитражного суда.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- По двум предыдущим решениям суда «Спартак» должен был выплатить Газизову 399 208 868 рублей в качестве выходного пособия.
- Московский клуб уже заплатил функционеру около 89 миллионов рублей, которые и намерен вернуть.