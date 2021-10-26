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  • Суд признал незаконной выплату 400 миллионов компенсации Газизову. «Спартак» может взыскать с него 88 миллионов

Суд признал незаконной выплату 400 миллионов компенсации Газизову. «Спартак» может взыскать с него 88 миллионов

26 октября 2021, 18:28
21

Юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака» в суде с Шамилем Газизовым, сообщила о признании незаконным соглашения экс-гендиректора клуба с Леонидом Федуном о выплате 400 миллионов рублей.

«Было принято решение удовлетворить апелляционную жалобу «Капитальных активов» и признать недействительным решение совета директоров «Спартака».

Решение совета директоров о передаче полномочий господину Федуну отменено. Соответственно, соглашение в части выплаты ему выходных пособий в сумме 400 миллионов рублей признано судом незаконным.

Сейчас у «Спартака» появилось право взыскать с Газизова 88 миллионов рублей.

Дело завершено, решение вступает в силу с момента оглашения его резолютивной части, но есть право подачи кассационной жалобы, которую никто не отменял», – сообщила Завьялова.

Кассационный суд – последняя инстанция, в которой Газизов сможет обжаловать решение Московского арбитражного суда.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • По двум предыдущим решениям суда «Спартак» должен был выплатить Газизову 399 208 868 рублей в качестве выходного пособия.
  • Московский клуб уже заплатил функционеру около 89 миллионов рублей, которые и намерен вернуть.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (21)
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Plyash
1635262987
Получило Газизовское рыло по хлебалу!!!
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portero
1635263144
Арбитражный суд, со знакомым судьей всегда примет нужное решение... теперь чей судья будет в следующией инстанции???
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paracetamol
1635263172
Стокгольмский арбитраж решение принимал, что-ли?
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Zenit_Zenit
1635263330
Мда…и не удивительно, что Спартак в такой жопе сегодня… баблом кидаться не в футбол играть
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Garrincha58
1635264250
больным детишкам по ТВ собирают по всей стране, а эти дармоеды типа Г и Ф разбрасываются сотнями миллионов, как какими то бумажками, кто нибудь скажет какой толк от таких функционеров
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житель СПб
1635271147
Ха-ха-ха! Рад за Спартак! Газизову - урок! А если не выплатит - банкрот!
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paracetamol
1635282971
Я, честно, ничего не понял. Если 400 лямов выплачены незаконно, то почему взыскивают только 88? Второе: какое дело суда до коллегиального решения совета директоров? Третье: может, с этого "совета" нужно взыскивать, раз решение незаконно, а Газиза признать пострадавшим?
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