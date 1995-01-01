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    «Крылья Советов» предложили Зиньковскому новый контракт

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что самарский клуб предложил полузащитнику Антону Зиньковскому переподписать контракт на улучшенных условиях.

    «Антон – один из лидеров и старожилов «Крыльев». В ближайшее время он сыграет уже 100-й матч за нашу команду. Действительно, мы очень заинтересованы в том, чтобы Зиньковский продолжил свою карьеру в Самаре.

    Здесь он ярко заявил о себе на уровне РПЛ и попал в расширенный список сборной России. Сейчас мы находимся в стадии переговоров о новых условиях действующего с Антоном соглашения», – сказал Корниленко.

    • Зиньковский в текущем сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 12 матчах.
    • Его действующий контракт с «Крыльями» истекает в декабре 2021 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1099

      GreyDM 36 минут назад

      На Зиньковского сейчас спрос, а учитывая, что в декабре он станет свободным агентом, и за него не надо будет платить,то я думаю что тот же спартак, который уже проявлял к нему интерес, влёгкую сможет перебить предложения крыльев по контракту

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      Рейтинг: +53560

      portero 1 час назад

      Ох ты... не поздно ли???

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