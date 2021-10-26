«Крылья Советов» предложили Зиньковскому новый контракт

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что самарский клуб предложил полузащитнику Антону Зиньковскому переподписать контракт на улучшенных условиях.
«Антон – один из лидеров и старожилов «Крыльев». В ближайшее время он сыграет уже 100-й матч за нашу команду. Действительно, мы очень заинтересованы в том, чтобы Зиньковский продолжил свою карьеру в Самаре.
Здесь он ярко заявил о себе на уровне РПЛ и попал в расширенный список сборной России. Сейчас мы находимся в стадии переговоров о новых условиях действующего с Антоном соглашения», – сказал Корниленко.
- Зиньковский в текущем сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 12 матчах.
- Его действующий контракт с «Крыльями» истекает в декабре 2021 года.
Источник: «Чемпионат»