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    Фанатам «Спартака», задержанным в Санкт-Петербурге, на год запретили посещать спортивные мероприятия

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, какое наказание получили болельщики команды, задержанные во время игры 12-го тура РПЛ против «Зенита».

    «В Санкт-Петербурге состоялось судебное заседание по факту задержания болельщиков «Спартака», пытавшихся покинуть территорию стадиона после первого тайма матча с «Зенитом».

    Трое из них были признаны виновными в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и оштрафованы на сумму от 10 до 12 тысяч рублей.

    Также болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия сроком на один год. Помощь задержанным оказал юрист, предоставленный клубом.

    «Спартак» приветствует инициативу Лиги – совместно с клубами и полицией – провести тщательное и подробное разбирательство обстоятельств задержания болельщиков, которое было связано с применением силы и спецсредств», – сообщил Зеленов.

    • Сообщалось, что полицейские избили спартаковских болельщиков, используя дубинки и электрошокеры.
    • «Спартак» посчитал действия силовиков необоснованными.
    • «Зенит» разгромил москвичей со счетом 7:1.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21884

      bset 2 часа назад

      Все правильно. Нечего матч покидать после первого тайма. Я бы и после второго покидать стадион запретил.

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