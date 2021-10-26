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  • Фанатам «Спартака», задержанным в Санкт-Петербурге, на год запретили посещать спортивные мероприятия

Фанатам «Спартака», задержанным в Санкт-Петербурге, на год запретили посещать спортивные мероприятия

26 октября 2021, 00:29
3

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, какое наказание получили болельщики команды, задержанные во время игры 12-го тура РПЛ против «Зенита».

«В Санкт-Петербурге состоялось судебное заседание по факту задержания болельщиков «Спартака», пытавшихся покинуть территорию стадиона после первого тайма матча с «Зенитом».

Трое из них были признаны виновными в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и оштрафованы на сумму от 10 до 12 тысяч рублей.

Также болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия сроком на один год. Помощь задержанным оказал юрист, предоставленный клубом.

«Спартак» приветствует инициативу Лиги – совместно с клубами и полицией – провести тщательное и подробное разбирательство обстоятельств задержания болельщиков, которое было связано с применением силы и спецсредств», – сообщил Зеленов.

  • Сообщалось, что полицейские избили спартаковских болельщиков, используя дубинки и электрошокеры.
  • «Спартак» посчитал действия силовиков необоснованными.
  • «Зенит» разгромил москвичей со счетом 7:1.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (3)
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ААМ
1635223665
Болельщики СПАМа и их адвокаты - отдельная песня.
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SPACE TRUCKIN
1635232228
за год может всё изменится к лучшему - увидят уже другую команду...без Федуна и заремы...((
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Chehofff
1635236863
Статья криво написана, как будто болельщиков задержали за попытку покинуть стадион. 40 болельщиков Спартака спокойно покинули стадион и ждали автобус. Наказали лишь троих, которые затеяли драку с ментами.
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