Фанатам «Спартака», задержанным в Санкт-Петербурге, на год запретили посещать спортивные мероприятия

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, какое наказание получили болельщики команды, задержанные во время игры 12-го тура РПЛ против «Зенита».

«В Санкт-Петербурге состоялось судебное заседание по факту задержания болельщиков «Спартака», пытавшихся покинуть территорию стадиона после первого тайма матча с «Зенитом».

Трое из них были признаны виновными в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и оштрафованы на сумму от 10 до 12 тысяч рублей.

Также болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия сроком на один год. Помощь задержанным оказал юрист, предоставленный клубом.

«Спартак» приветствует инициативу Лиги – совместно с клубами и полицией – провести тщательное и подробное разбирательство обстоятельств задержания болельщиков, которое было связано с применением силы и спецсредств», – сообщил Зеленов.