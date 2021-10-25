Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» – о задержании фанатов на стадионе «Зенита»: «Имеющиеся материалы не позволяют сказать, что действия полиции корректны и обоснованы»

«Спартак» – о задержании фанатов на стадионе «Зенита»: «Имеющиеся материалы не позволяют сказать, что действия полиции корректны и обоснованы»

25 октября 2021, 09:40
6

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов озвучил позицию клуба касательно задержания болельщиков московской команды во время перерыва матча 12-го тура РПЛ против «Зенита» (1:7).

«Клуб выясняет обстоятельства жeсткого задержания болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге. К сожалению, имеющиеся материалы не позволяют говорить о том, что действия полиции были корректными и обоснованными.

За двое суток до начала матча состоялось совещание с участием Лиги, клубов и полиции, на котором были достигнуты определенные договорeнности – в том числе о предоставлении болельщикам «Спартака» автобусов после матча – что связано со сложной логистикой петербургского стадиона.

Вместе с тем группа болельщиков по понятным причинам решила покинуть матч после первого тайма – однако полиция воспрепятствовала этому. Что привело к словесному конфликту и последующему жeсткому задержанию некоторых болельщиков.

Мы обратились в Лигу с запросом о проведении тщательной проверки по факту этого инцидента – учитывая то, что это не первый подобный случай в Петербурге. Также клуб готов оказать задержанным юридическую поддержку», – сказал Зеленов.

  • По информации тг-канала «Выездные заметки», полицейские использовали дубинки и электрошокеры.
  • Сообщается о серьезной травме головы у одного из задержанных болельщиков.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Добрый Бобер
1635153502
Сейчас спартаковские недоброжелатели ехидно улыбаются, мол "так им и надо", потом где-нибудь "коней" пресанут, их недоброжелатели будут улыбаться, потом ещё кого-нибудь и ещё... Так и будет процветать ментовский беспредел под одобрение тех, кто под него не попал. Пока что.
Ответить
portero
1635165345
Полиция отрабатывает на болельщиках , разгон митингов и прочих протестов, так сказать в обстановке приближенной к "боевой"...
Ответить
Spirit_78
1635171977
Ведите себя как люди, а не как хряки - никто вас и пальцем не тронет.
Ответить
Главные новости
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
4
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
1
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
8
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
1
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
9
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
6
Все новости
Все новости
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
1
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
1
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
4
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
9
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
6
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
6
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
5
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
19
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
9
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
18
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
32
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
22
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
154
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+