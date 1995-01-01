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    «Спартак» – о задержании фанатов на стадионе «Зенита»: «Имеющиеся материалы не позволяют сказать, что действия полиции корректны и обоснованы»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов озвучил позицию клуба касательно задержания болельщиков московской команды во время перерыва матча 12-го тура РПЛ против «Зенита» (1:7).

    «Клуб выясняет обстоятельства жeсткого задержания болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге. К сожалению, имеющиеся материалы не позволяют говорить о том, что действия полиции были корректными и обоснованными.

    За двое суток до начала матча состоялось совещание с участием Лиги, клубов и полиции, на котором были достигнуты определенные договорeнности – в том числе о предоставлении болельщикам «Спартака» автобусов после матча – что связано со сложной логистикой петербургского стадиона.

    Вместе с тем группа болельщиков по понятным причинам решила покинуть матч после первого тайма – однако полиция воспрепятствовала этому. Что привело к словесному конфликту и последующему жeсткому задержанию некоторых болельщиков.

    Мы обратились в Лигу с запросом о проведении тщательной проверки по факту этого инцидента – учитывая то, что это не первый подобный случай в Петербурге. Также клуб готов оказать задержанным юридическую поддержку», – сказал Зеленов.

    • По информации тг-канала «Выездные заметки», полицейские использовали дубинки и электрошокеры.
    • Сообщается о серьезной травме головы у одного из задержанных болельщиков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:40
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5545

      Добрый Бобер 48 минут назад

      Сейчас спартаковские недоброжелатели ехидно улыбаются, мол "так им и надо", потом где-нибудь "коней" пресанут, их недоброжелатели будут улыбаться, потом ещё кого-нибудь и ещё... Так и будет процветать ментовский беспредел под одобрение тех, кто под него не попал. Пока что.

      1
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      Рейтинг: +10592

      Cleaner 2 часа назад

      «Имеющиеся материалы не позволяют сказать, что действия игроков Спартака на поле во вчерашней игре с Зенитом корректны и обоснованы.»

      1
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      Рейтинг: +8309

      Fusballer > Cleaner 1 час назад

      "Имеющиеся материалы позволяют сказать, что пациент скончался не приходя в сознание."

      1
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      Рейтинг: +10592

      Cleaner > Fusballer 1 час назад

      Спартак вышел на поле, не придя в сознание после Лестера!

      0
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      Рейтинг: +3084

      tarasofka 3 часа назад

      а предыстория была? может, хряки поступили, как 4 года назад:

      www.youtube.com/watch?v=W_PBK07vsV8

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      Рейтинг: +226

      неразгибаемый спартак > tarasofka 1 час назад

      свиньи-априори свиньи...
      так было,так есть и так будет...))))

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