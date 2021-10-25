«Спартак» – о задержании фанатов на стадионе «Зенита»: «Имеющиеся материалы не позволяют сказать, что действия полиции корректны и обоснованы»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов озвучил позицию клуба касательно задержания болельщиков московской команды во время перерыва матча 12-го тура РПЛ против «Зенита» (1:7).

«Клуб выясняет обстоятельства жeсткого задержания болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге. К сожалению, имеющиеся материалы не позволяют говорить о том, что действия полиции были корректными и обоснованными.

За двое суток до начала матча состоялось совещание с участием Лиги, клубов и полиции, на котором были достигнуты определенные договорeнности – в том числе о предоставлении болельщикам «Спартака» автобусов после матча – что связано со сложной логистикой петербургского стадиона.

Вместе с тем группа болельщиков по понятным причинам решила покинуть матч после первого тайма – однако полиция воспрепятствовала этому. Что привело к словесному конфликту и последующему жeсткому задержанию некоторых болельщиков.

Мы обратились в Лигу с запросом о проведении тщательной проверки по факту этого инцидента – учитывая то, что это не первый подобный случай в Петербурге. Также клуб готов оказать задержанным юридическую поддержку», – сказал Зеленов.