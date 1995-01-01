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    В «Спартаке» подтвердили задержание пяти болельщиков на стадионе «Зенита»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов дал комментарий о ситуации с задержанием фанатов московской команды во время перерыва матча 12-го тура РПЛ против «Зенита» (1:7).

    «По предварительной информации, пятеро болельщиков «Спартака» были задержаны в периметре стадиона. Разбираемся в причинах и обстоятельствах задержания.

    Изучаем записи системы видеонаблюдения, исходя из которых оценим обоснованность применения силы и спецсредств со стороны полиции.

    Сотрудники службы безопасности «Спартака» находятся на связи с задержанными болельщиками, полицией и службой безопасности стадиона», – сказал Зеленов.

    • По информации тг-канала «Выездные заметки», полицейские использовали дубинки и электрошокеры.
    • Сообщается о серьезной травме головы у одного из задержанных болельщиков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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