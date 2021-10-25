В «Спартаке» подтвердили задержание пяти болельщиков на стадионе «Зенита»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов дал комментарий о ситуации с задержанием фанатов московской команды во время перерыва матча 12-го тура РПЛ против «Зенита» (1:7).

«По предварительной информации, пятеро болельщиков «Спартака» были задержаны в периметре стадиона. Разбираемся в причинах и обстоятельствах задержания.

Изучаем записи системы видеонаблюдения, исходя из которых оценим обоснованность применения силы и спецсредств со стороны полиции.

Сотрудники службы безопасности «Спартака» находятся на связи с задержанными болельщиками, полицией и службой безопасности стадиона», – сказал Зеленов.